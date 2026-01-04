Bilancio 2026-2028. Rollo denuncia aumenti, silenzi e mancanza di trasparenza

Written by Antonio Tognoli• 8:59 am• Cascina, Attualità, Politica

CASCINA – Duro il giudizio del capogruppo di Valori e Impegno Civico, Dario Rollo, sul bilancio previsionale 2026-2028 approvato dall’amministrazione comunale di centro-sinistra.

“Questo bilancio è la maschera di un evidente fallimento politico e amministrativo”, afferma Rollo. “Promesse fatte ai cittadini su ponti, sicurezza stradale, urbana e idraulica, cimiteri, recupero delle stazioni ferroviarie e delle mura storiche sono rimaste tutte disattese. Molti degli interventi non realizzati non sono nemmeno riportati nel nuovo piano delle opere pubbliche. È come se volessero nascondere la propria incapacità”. Un altro tema centrale riguarda la TARI e la pressione fiscale. “Il bilancio riporta solo lo stanziamento relativo al 2025, ma è già noto che nel 2026 l’aumento sarà a doppia cifra percentuale”, denuncia Rollo. “Si tratta di un vero salasso per cittadini e commercianti. In questi anni nessuna tariffa o aliquota fiscale è diminuita: solo aumenti, senza alcuna contropartita reale per la città”. Sul fronte dei servizi sociali, Rollo evidenzia gravi lacune di trasparenza: “Non è chiaro cosa accadrà ai milioni di euro destinati alla Società della Salute, che dal 1° gennaio 2026 non esiste più. Nessuna spiegazione su come e dove saranno spesi questi fondi a favore dei cittadini”. Anche la gestione del progetto PINQUA e della cooperativa di comunità lascia aperti troppi interrogativi. “Non sappiamo quanto costerà la gestione dei servizi negli immobili di emergenza abitativa, per quanti anni sarà affidato il servizio, chi parteciperà ai costi e come sarà composta la cooperativa. Nulla è presente nei numeri di bilancio del prossimo triennio. È un silenzio assordante, e sono sempre i cittadini a pagare per l’assenza di chiarezza”. Rollo sottolinea infine la questione della trasparenza come elemento imprescindibile: “Al centro di tutto ci devono essere i cittadini. Sono loro a finanziare i servizi e hanno diritto a sapere come vengono spesi i loro soldi. Questo bilancio conferma l’incapacità dell’amministrazione di pianificare, di rendere conto del proprio operato e di offrire prospettive concrete per il territorio. Cascina merita un governo serio, con opere reali e servizi chiari”, conclude la nota a firma Dario Rollo e Lorenzo Peluso Gruppo Lista ‘Valori e Impegno Civico Dario Rollo’

Last modified: Gennaio 4, 2026