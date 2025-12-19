Sarà la volta buona per una vittoria del CUS Pisa?

Pisa (venerdì, 19 dicembre 2025) — Fra l’anticipo del 18 ed il grosso delle partite fra il 19 ed il 21 dicembre saranno disputati tutti gli scontri che vedranno protagoniste le squadre pisane di basket, a parte il Vicopisano 2011 e gli Isotopi Valdera che si affronteranno il giorno di Natale.
di Leonardo Miraglia
Queste le sfide in programma:
Serie B interregionale maschile, Conference Centro, girone C
XIII giornata di andata
|21/12, 18
|Etrusca San Miniato
|Spezia Basket Club
Divisione Regionale 1 maschile Toscana, girone A
XIV giornata di andata
|21/12, 18
|CUS Pisa
|Castelfranco Frogs
|20/12, 18:15
|JP Bellaria
|PNC Livorno
|21/12, 18:30
|Basket Calcinaia
|Shoemakers Monsummano
Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone C
XI giornata di andata
|19/12, 21
|La Crocetta San Miniato
|Lucca Academy Basket
|21/12, 17
|NBA Altopascio
|Pallacanestro Valdera
|21/12, 18:15
|Bellaria Cappuccini
|Pallacanestro San Miniato
Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone D
XI giornata di andata
|18/12, 21:15
|Etrusca San Miniato sq.B
|Basket Volterra
|21/12, 18:30
|Team90 Grosseto
|Dream Baket Pisa
|19/12, 21:30
|Basket Ponsacco
|Follonica Basket
|19/12, 21
|Sport IES Pisa
|Argentario Basket
|20/12, 18:30
|GMV Ghezzano
|Libertas Liburnia
Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone B
I giornata di ritorno
|21/12, 20:30
|CUS Pisa sq.B
|Basket Pomarance
|20/12, 20:30
|GMV Ghezzano sq.B
|polisportiva Vicarello
Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone C
I giornata di ritorno
|21/12, 18
|Pallacanestro Valdera
|Pallacanestro Massa
|21/12, 21
|Castelfranco Frogs sq.B
|Basket Calcinaia sq.B
|25/12, 21:15
|Vicopisano Basket 2011
|Isotopi Valdera
Info tratte da www.playbasket.itLast modified: Dicembre 18, 2025