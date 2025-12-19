Written by Dicembre 19, 2025 6:29 am Pisa, Sport, Sport Home page

Sarà la volta buona per una vittoria del CUS Pisa?

Pisa (venerdì, 19 dicembre 2025) — Fra l’anticipo del 18 ed il grosso delle partite fra il 19 ed il 21 dicembre saranno disputati tutti gli scontri che vedranno protagoniste le squadre pisane di basket, a parte il Vicopisano 2011 e gli Isotopi Valdera che si affronteranno il giorno di Natale.

di Leonardo Miraglia

Queste le sfide in programma:

Serie B interregionale maschile, Conference Centro, girone C

XIII giornata di andata

21/12, 18Etrusca San MiniatoSpezia Basket Club

Divisione Regionale 1 maschile Toscana, girone A

XIV giornata di andata

21/12, 18CUS PisaCastelfranco Frogs
20/12, 18:15JP BellariaPNC Livorno
21/12, 18:30Basket CalcinaiaShoemakers Monsummano

Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone C

XI giornata di andata

19/12, 21La Crocetta San MiniatoLucca Academy Basket
21/12, 17NBA AltopascioPallacanestro Valdera
21/12, 18:15Bellaria CappucciniPallacanestro San Miniato

Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone D

XI giornata di andata

18/12, 21:15Etrusca San Miniato sq.BBasket Volterra
21/12, 18:30Team90 GrossetoDream Baket Pisa
19/12, 21:30Basket Ponsacco Follonica Basket
19/12, 21Sport IES PisaArgentario Basket
20/12, 18:30GMV GhezzanoLibertas Liburnia

Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone B

I giornata di ritorno

21/12, 20:30CUS Pisa sq.BBasket Pomarance
20/12, 20:30GMV Ghezzano sq.Bpolisportiva Vicarello

Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone C

I giornata di ritorno

21/12, 18Pallacanestro ValderaPallacanestro Massa
21/12, 21Castelfranco Frogs sq.BBasket Calcinaia sq.B
25/12, 21:15Vicopisano Basket 2011Isotopi Valdera

