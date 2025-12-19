L’Effemeride Pisana del 19 dicembre 2025

Written by Leonardo Miraglia• 5:28 am• Pisa, Attualità, Cultura

di Leonardo Miraglia

Venerdì 19 dicembre 2025, il Sole sorge alle 7:46 e tramonta alle 16:41, le ore di luce solare sono 8 e 55 minuti

La Luna sarà in fase calante

Oggi è il 299mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Santo del giorno:

Sant’Anastasio I, papa

Patrono di Troia, Castel Sant’Elia

(Papa dal 27/11/399 al 19/12/401)

Il «Liber Pontificalis» lo dice romano di origine. Edificò a Roma la basilica Crescenziana, individuata, oggi, in San Sisto Vecchio. Combatté con energia il donatismo nelle provincie settentrionali dell’Africa, ratificando le decisioni del Concilio di Toledo del 400. Questo Pontefice è conosciuto specialmente per la controversia origenista. Nel 399 gli amici di san Gerolamo si adoperarono per ottenere da lui una formale condanna dell’origenismo. Sollecitato anche da lettere e da ambasciatori di Teofilo, vescovo di Alessandria, per la partecipazione dell’Occidente a questa lotta, condannò le proposizioni presentategli. Fu in ottimi rapporti con Paolino, poi vescovo di Nola. Della copiosa corrispondenza, che Anastasio dal Laterano indirizzò a personalità di vari paesi, sono rimaste poche lettere. Dopo un pontificato breve (399-401) e molto attivo, Anastasio morì il 19 dicembre 401.

E’ accaduto il 19 dicembre nel mondo:

1793 – A Tolone Napoleone Bonaparte sconfigge gli inglesi e diventa generale

1843 – La casa editrice Chapman & Hall pubblica la prima edizione del Canto di Natale di Charles Dickens

1909 – Viene fondato il Borussia Dortmund

1916 – Prima guerra mondiale: termina la battaglia di Verdun

1928 – Primo volo di un autogiro negli Stati Uniti

1935 – Vengono commercializzati gli slip, un nuovo modello di mutande

1941 – Seconda guerra mondiale: quattrocento carabinieri italiani affrontano le forze corazzate inglesi nella battaglia di Eluet El Asel

1972 – L’Apollo 17, l’ultima missione dell’uomo sulla Luna, rientra sulla Terra

1974 – L’Altair 8800, il primo personal computer, viene messo in vendita

1976 I Beatles rifiutano un’offerta di 50 miliardi per tornare a suonare insieme in un concerto La squadra italiana di Coppa Davis, composta da Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci, Adriano Panatta, Tonino Zugarelli e il capitano non giocatore Nicola Pietrangeli vince a Santiago del Cile la sua prima Coppa Davis

1981 – La Spagna adotta la sua attuale bandiera

1983 – Viene avviata la commercializzazione di un nuovo computer Apple, il Lisa. È il primo personal computer a disporre di un mouse e di un’innovativa interfaccia grafica

1984 – Il Regno Unito e la Repubblica Popolare Cinese firmano la Dichiarazione congiunta sino-britannica, che cede Hong Kong alla sovranità cinese nel 1997

2001 – La IBM dichiara di aver implementato l’Algoritmo di Shor usando un computer quantistico a risonanza magnetica nucleare, composto da molecole in cui 7 atomi fungono da qubit

2005 – Viene inaugurata la ferrovia Roma-Napoli ad alta velocità

2012 – La Kodak fallisce

La frase del giorno di Frate Indovino:

La comodità fece ladro un gentiluomo

Nati il 19 dicembre:

GUIDO GOZZANO

Poeta e scrittore italiano

α 19 dicembre 1883 ω 9 agosto 1916

ÉDITH PIAF

Cantante francese

α 19 dicembre 1915 ω 10 ottobre 1963

ANTONIO ROSSI

Ex atleta canoista e politico italiano

α 19 dicembre 1968

ITALO SVEVO

Scrittore italiano

α 19 dicembre 1861 ω 13 settembre 1928

ALBERTO TOMBA

Atleta italiano, sci

α 19 dicembre 1966

Deceduti il 19 dicembre:

ALOIS ALZHEIMER

Medico tedesco

α 14 giugno 1864 ω 19 dicembre 1915

GIANNI BRERA

Giornalista sportivo italiano

α 8 settembre 1919 ω 19 dicembre 1992

EMILY BRONTË

Scrittrice inglese

α 30 luglio 1818 ω 19 dicembre 1848

MARCELLO MASTROIANNI

Attore italiano

α 26 settembre 1924 ω 19 dicembre 1996

RENATA TEBALDI

Soprano italiana

α 1 febbraio 1922 ω 19 dicembre 2004

WILLIAM TURNER

Pittore inglese

α 23 aprile 1775 ω 19 dicembre 1851

I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT) L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0) I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Last modified: Dicembre 19, 2025