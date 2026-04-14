Santa Maria a Monte, il Museo Casa Carducci apre per le Giornate Internazionali delle Case della Memoria

Written by Redazione• 11:50 am• Santa Maria a Monte

SANTA MARIA A MONTE – Anche il Museo “Casa Carducci” partecipa alle Giornate Internazionali delle Case della Memoria e dei Musei di personalità illustri, in programma il 18 e 19 aprile 2026. Per il secondo anno consecutivo, l’iniziativa coinvolgerà contemporaneamente centinaia di case museo in tutto il mondo, che apriranno le proprie porte al pubblico per raccontare i luoghi vissuti da grandi protagonisti della storia, della cultura e dell’arte.

Sono oltre 400 le realtà aderenti a livello internazionale, di cui più di 150 in Italia distribuite in 18 regioni. Fino al 15 aprile è possibile prenotare le visite attraverso il sito dedicato, per scoprire abitazioni, studi e residenze legate a figure illustri nei diversi ambiti del sapere.

L’iniziativa è aperta a tutte le case museo e ai luoghi che conservano la memoria di personalità di rilievo, con l’obiettivo di valorizzare un patrimonio diffuso che spazia dalle dimore storiche agli studi d’artista, dalle residenze monumentali ai luoghi più intimi della vita privata. Due giornate che uniscono idealmente tutti i continenti nel segno della cultura e della memoria.

“Fare rete è fondamentale per promuovere la cultura rendendola anche strumento di dialogo tra Paesi diversi”, ha dichiarato Adriano Rigoli, presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria. “Le Giornate Internazionali rappresentano un’opportunità straordinaria in questa direzione”.

Sulla stessa linea Marco Capaccioli, vicepresidente dell’associazione: “Non si tratta solo di un’apertura al pubblico, ma di un’affermazione culturale che valorizza una rete solida e coordinata, capace di raccontare i territori e la loro storia in modo nuovo”.

L’evento è promosso dall’Associazione Nazionale Case della Memoria con il patrocinio del Ministero della Cultura e la collaborazione di organismi internazionali del settore museale, tra cui Icom. In Toscana si svolge con il supporto di UniCoop Firenze, nell’ambito del progetto “Memorie di Cultura” sostenuto dalla Fondazione CR Firenze.

Last modified: Aprile 14, 2026