Pisa, allo Spazio MUMU “Cardioritmi, musica e corpo”: scienza e arte si incontrano

Written by Redazione• 11:51 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Una serata tra scienza, musica e arti visive per esplorare il legame tra suono e corpo umano. È quella in programma venerdì 17 aprile dalle 19.30 allo Spazio MUMU con “Cardioritmi, musica e corpo”, evento che inaugura la rassegna “Cortocircuiti ecosistemi creativi”, dedicata al dialogo tra discipline e alla sperimentazione di nuovi linguaggi.

L’iniziativa, presentata da Asso Giorgetti, conferma la vocazione dello spazio come luogo di incontro tra saperi diversi, mettendo al centro il rapporto tra musica e organismo umano, tra rigore scientifico e immaginazione artistica.

Ad aprire la serata sarà il professor Claudio Passino, docente di cardiologia, con un intervento dedicato ai ritmi biologici e agli effetti fisiologici del suono. Seguirà il musicista e musicoterapeuta Eugenio Sanna, che racconterà la propria esperienza nel campo della musicoterapia, concludendo con una performance di improvvisazione alla chitarra insieme alla danzatrice Jessica Mazzotti.

Dopo l’apericena delle 20.30, alle 21.30 spazio al concerto-installazione “Open from inside”, un percorso tra scienza e suggestioni fantascientifiche che porterà il pubblico all’interno del corpo umano. Protagonista sarà Linda Palazzolo, tra voce e percussioni, in dialogo con una multi-proiezione di immagini realizzata da Acquario della Memoria su progetto di Lorenzo Garzella e Alberto Iorio.

La serata proseguirà dalle 22.30 con il dj set di Pietro DJ, tra musica e bar aperto, a chiudere un evento pensato come esperienza immersiva tra ascolto, visione e percezione.

Ingresso riservato ai soci MUMU/Entes, possibilità di fare la tessera annuale al costo di 5 euro. Apericena e serata a 20 euro con prenotazione obbligatoria al numero 371/6520416 oppure online sul sito web. Per il solo dopocena biglietto a 10 euro con consumazione inclusa.

Last modified: Aprile 14, 2026