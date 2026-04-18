Dal 21 aprile al via la richiesta dei Pass per Marina di Vecchiano per i residenti vecchianesi. Da questo anno l’abbonamento si fa tramite portale web

Written by Redazione• 1:57 pm• Vecchiano, Attualità

VECCHIANO – Da martedì 21 aprile sarà possibile fare richiesta dei Pass per Marina di Vecchiano 2026 per i residenti di Vecchiano.

Anche quest’anno, per i residenti nel comune vecchianese, il costo dell’abbonamento che vale per tutta la stagione è di € 20,00.

Il parcheggio sarà a pagamento a partire dal prossimo 9 maggio 2026, e fino al 30 settembre 2026.

Da quest’anno l’abbonamento deve essere fatto collegandosi al sito:

https://pass.brav.it/Vecchiano/frontoffice.

attivo sia da computer sia da smartphone.

E’ necessario disporre di SPID o CIE.

Per coloro che hanno difficoltà ad accedere al portale o a seguire la procedura, segnaliamo che presso il Comune di Vecchiano sarà attivo uno sportello dedicato, aperto ogni martedì e mercoledì dalle 9,00 alle 12,00.

Il servizio di supporto sarà attivo da martedì 21 aprile fino a venerdì 15 maggio, presso il piano terra del palazzo comunale di via Barsuglia 189

Last modified: Aprile 18, 2026