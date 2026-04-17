Verde Pisa, inaugurata la mostra mercato del florovivaismo

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Sindaco Conti: “Per tre giorni il centro di Pisa si trasforma in un grande giardino fiorito, spazio di bellezza e condivisione”

PISA – Inaugurata venerdì 17 aprile “VerdePisa“, la mostra mercato del florovivaismo che trasforma per tutto il weekend, fino a domenica 19 aprile, il centro storico di Pisa in un grande giardino ornato di piante e fiori. Nell’oasi verde creata su Ponte di Mezzo si è svolta l’apertura della manifestazione, alla presenza di Michele Conti, Sindaco di Pisa, Alberto Giovannelli, Presidente di Pisamo, Federico Pieragnoli, Direttore Confcommercio Pisa. Presenti all’inaugurazione anche Marco Pacini, Presidente Coldiretti Pisa, Alessandro Tosi, Direttore Museo della Grafica, Fabio Daole, Dirigente Infrastrutture Verdi, oltre agli assessori della giunta comunale.

«Verde Pisa – ha dichiarato in apertura il sindaco Michele Conti – è un appuntamento che cresce e che oggi segna un salto di qualità evidente rispetto agli anni passati. Per tre giorni il centro di Pisa si trasforma in un grande giardino fiorito, aperto a cittadini e visitatori, diventando uno spazio di bellezza, incontro e condivisione. Come amministrazione abbiamo fatto una scelta chiara: investire sul verde pubblico come infrastruttura strategica della città, perché significa migliorare la qualità della vita dei cittadini e costruire una Pisa più sostenibile e vivibile. Ringrazio Pisamo e tutti coloro che hanno lavorato a questa manifestazione: il risultato è sotto gli occhi di tutti ed è frutto di programmazione e lavoro concreto. Continueremo su questa strada, ampliando e curando gli spazi verdi, perché il futuro della città passa anche da qui».

Da venerdì a domenica sarà possibile ammirare e acquistare fioriture in vaso, piante ornamentali e da frutto, piante grasse, specie esotiche da esterno, prodotti per il giardinaggio e l’orto, disposte lungo un itinerario fiorito che attraversa l’asse pedonale del centro: piazza Vittorio Emanuele II, corso Italia, piazza XX Settembre, Logge di Banchi, Ponte di Mezzo, piazza Garibaldi, largo Ciro Menotti, Borgo Stretto e via Oberdan.

Novità assoluta di quest’anno e cuore della manifestazione sarà Logge di Banchi, dove sarà allestita l’area Incontri e Laboratori, con dibattiti, presentazioni di libri, attività di animazione e laboratori per bambini e adulti. La manifestazione sarà anche lo spazio dove si confronteranno idee e soluzioni per la cura del verde, il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale, con la possibilità di incontrare vivaisti ed esperti del settore.

L’ingresso è libero lungo tutto il percorso espositivo e per tutte le iniziative dell’area Incontri e Laboratori. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Pisa e da Pisamo con FZ Group, in collaborazione con Confcommercio Pisa e Coldiretti Pisa. La manifestazione è patrocinata dall’Orto e Museo Botanico dell’Università di Pisa, dal Sistema Museale di Ateneo e dall’Accademia dei Georgofili. Lungo il percorso saranno presentati allestimenti floreali curati da AFFI – Fiori Italiani, Eccellenza dei Produttori Nazionali e Mati 1909 – Piante, Giardini, Sapori e Cultura del Verde.

Il programma completo .

*Laboratori e incontri si svolgeranno presso le Logge di Banchi.

Sabato 18 aprile

Ore 10.00 – Apertura stand espositivi

Ore 11.00 – Alla scoperta della flora spontanea cittadina, passeggiata botanica con Giovanni Astuti. Partenza da Orto e Museo Botanico, via Luca Ghini, 13 – Pisa. Evento gratuito su prenotazione obbligatoria fino a esaurimento dei posti disponibili scrivendo a: educazione.ortomuseobot@sma.unipi.it entro le ore 12 di venerdì 17 aprile

Area Incontri



Ore 12.00 – L’arte di dipingere le piante, con Alessandro Tosi, Lorenzo Peruzzi e Maria Rita Stirpe.

Ore 15.00 – Francesco Mati, Il giardino sostenibile. La rivoluzione gentile nel giardino contemporaneo

Ore 16.00 – Lorenzo Peruzzi, Biodiversità urbana: per un utilizzo consapevole delle specie native nel verde cittadino

Ore 17.00 – Laura Gatti, Far crescere alberi sui palazzi

Ore 18.00 – Monica Botta, Urban health and healing gardens: vita e benessere nella natura

Area Laboratori

Ore 12.00 – Fondazione Carta Etica del Packaging, Packaging che fantastica avventura! La sostenibilità attraverso il riciclo creativo dei materiali

Ore 15.00 – Leonardo Zinna, SOS bonsai

Ore 16.00 – Garden Eco Poggio Fiorito, L’arte del kokedama e terrarium

Ore 20.00 – chiusura stand espositivi

Domenica 19 aprile

Ore 10.00 – apertura stand espositivi

Area Incontri

Ore 15.00 – Stefania De Pascale, Piantare patate su Marte. Il lungo viaggio dell’agricoltura

Ore 16.00 – Paolo Galli, Vivere secondo natura

Ore 17.00 – Andrea Mati, Curarsi con il verde

Ore 18.00 – Damiano Remorini, Il ruolo degli alberi nell’adattamento e mitigazione del cambiamento climatico

Area Laboratori

Dalle ore 10.00 alle ore 20.00 – Orange Team LEGO a tema natura, Scopri e costruisci la natura

Ore 11.00 – Fondazione Carta Etica del Packaging, Packaging che fantastica avventura! La sostenibilità attraverso il riciclo creativo dei materiali

Ore 16.00 – Leonardo Zinna, Come preparare un bonsai

Ore 20.00 – chiusura stand espositivi

Mostre e iniziative

Mostra continuativa – Atrio comunale

Ore 9.00-19.00 – Arte bonsai Pisa, Mostra bonsai e suiseki, a cura di Leonardo Zinna

Orto botanico

Ore 8.30-19.00 – ingresso ridotto €3

Museo della Grafica

Mostra Un fiore al giorno. Immagini per l’Agenda Gardenia

dal 18 aprile al 18 maggio – Ingresso gratuito

Ore 11:00 Museo della Grafica

Presentazione del libro Elena Zito pittrice botanica a cura di Giulia Galasso

Ore 16:30 | Museo della Grafica

Incontro con l’artista

Visita guidata a cura di Maria Rita Stirpe, a seguire una breve dimostrazione di acquerello.

Allestimenti iconici e dimostrazioni floreali

a cura di AFFI – Fiori Italiani e Mati 1909

Bookshop

a cura della Libreria Pellegrini Pisa

Sabato 18 aprile dalle 15.00 alle 20.00

Domenica 19 aprile dalle 15.00 alle 20.00

Last modified: Aprile 18, 2026