Cascina, la Lega presenta la squadra: atteso Matteo Salvini

Written by Redazione• 11:49 am• Cascina, Eventi/Spettacolo, Pisa, Politica, Politica

CASCINA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Giovanni Pasqualino, segretario provinciale della Lega Pisa.

CASCINA – Appuntamento mercoledì 22 aprile alle ore 18 in piazza dei Caduti per la Libertà per la presentazione ufficiale della lista della Lega a sostegno della candidatura a sindaco di Donatella Legnaioli.

All’iniziativa parteciperà anche Matteo Salvini, segretario federale della Lega, la cui presenza punta a rafforzare il lancio della squadra locale in vista delle prossime elezioni amministrative.

L’evento sarà l’occasione per presentare ai cittadini i candidati della lista, le linee programmatiche e la visione politica con cui il partito intende affrontare la sfida elettorale a Cascina, a fianco della candidata sindaco.

A sottolineare l’importanza dell’appuntamento è Giovanni Pasqualino, segretario provinciale della Lega Pisa. “Si tratta di un momento importante per il futuro della città – afferma – e la presenza di Salvini rappresenta un segnale forte di attenzione verso Cascina e verso una comunità che merita un’amministrazione capace e vicina ai cittadini”.

Secondo Pasqualino, la lista si presenta con una squadra “radicata sul territorio, composta da persone competenti e pronte a mettersi al servizio della città”, con l’obiettivo di sostenere il percorso politico e amministrativo di Donatella Legnaioli.

L’invito rivolto alla cittadinanza è quello di partecipare numerosa a un’iniziativa che segna uno dei passaggi centrali dell’avvio della campagna elettorale.

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Last modified: Aprile 14, 2026