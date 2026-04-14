Cascina, la Lega presenta la squadra: atteso Matteo Salvini

CASCINA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Giovanni Pasqualino, segretario provinciale della Lega Pisa.
CASCINA – Appuntamento mercoledì 22 aprile alle ore 18 in piazza dei Caduti per la Libertà per la presentazione ufficiale della lista della Lega a sostegno della candidatura a sindaco di Donatella Legnaioli.
All’iniziativa parteciperà anche Matteo Salvini, segretario federale della Lega, la cui presenza punta a rafforzare il lancio della squadra locale in vista delle prossime elezioni amministrative.
L’evento sarà l’occasione per presentare ai cittadini i candidati della lista, le linee programmatiche e la visione politica con cui il partito intende affrontare la sfida elettorale a Cascina, a fianco della candidata sindaco.
A sottolineare l’importanza dell’appuntamento è Giovanni Pasqualino, segretario provinciale della Lega Pisa. “Si tratta di un momento importante per il futuro della città – afferma – e la presenza di Salvini rappresenta un segnale forte di attenzione verso Cascina e verso una comunità che merita un’amministrazione capace e vicina ai cittadini”.
Secondo Pasqualino, la lista si presenta con una squadra “radicata sul territorio, composta da persone competenti e pronte a mettersi al servizio della città”, con l’obiettivo di sostenere il percorso politico e amministrativo di Donatella Legnaioli.
L’invito rivolto alla cittadinanza è quello di partecipare numerosa a un’iniziativa che segna uno dei passaggi centrali dell’avvio della campagna elettorale.
FOTO DI ARCHIVIO.Last modified: Aprile 14, 2026