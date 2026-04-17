Al via “Scienza?… Al Dini!”: studenti protagonisti tra ricerca e innovazione

Written by Redazione• 4:55 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – È stata inaugurata giovedì 16 aprile, alle ore 14.30, nell’aula magna del Liceo scientifico “U. Dini” di Pisa, la XXIII edizione di “Scienza?… Al Dini!”, la tradizionale manifestazione scientifica che ogni anno trasforma gli studenti in giovani ricercatori e divulgatori, alla presenza del Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Pisa Andrea Simonetti, della Consigliera provinciale Maria Antonietta Scognamiglio, dell’Assessore Riccardo Buscemi e della Dirigente scolastica Alessandra Marrata.

L’iniziativa, coordinata dal professor Mario Pingitore, valorizza i progetti realizzati durante l’anno scolastico, offrendo agli studenti l’occasione di presentare al pubblico esperimenti, modelli e percorsi di ricerca.

Tra le attività proposte trovano spazio anche laboratori legati alla tecnologia e all’innovazione: nei progetti di robotica con Arduino gli studenti hanno realizzato dispositivi interattivi, tra cui una mano robotica comandata tramite webcam, mentre nei percorsi di computer vision e intelligenza artificiale hanno sviluppato giochi interattivi basati sull’AI, capaci di riconoscere immagini e movimenti.

Accanto a questi, il laboratorio sulla fisica dell’audio analogico accompagna i visitatori alla scoperta delle onde sonore e dei sistemi di registrazione e riproduzione, mentre i progetti di geometria propongono un’esplorazione articolata delle forme e dello spazio, tra approcci concreti e modelli più astratti.

Completano il percorso attività come “Smart Lab”, dove lo smartphone si trasforma in uno strumento per analizzare fenomeni reali, e “Jocalo”, laboratorio che unisce fisica e giocoleria per mostrare in modo intuitivo principi come gravità e traiettorie e che nasce anche da uno scambio culturale e scientifico con la Scuola Ladina del Trentino.

Nel pomeriggio di venerdì 17 aprile, dalle ore 15 alle 18, i locali e i laboratori della scuola saranno aperti al pubblico con ingresso libero, offrendo a cittadini e famiglie l’occasione di scoprire da vicino il lavoro svolto.

“Scienza?… Al Dini!” si conferma così un evento di grande valore educativo e culturale, capace di avvicinare il territorio al mondo della scuola nel segno della conoscenza.

Last modified: Aprile 17, 2026