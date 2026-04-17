La robotica urologica dell’Aoup fa scuola in Italia: corso e premio

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PISA – Si è appena conclusa, al Centro multidisciplinare di Chirurgia robotica dell’Aoup, la seconda edizione del corso di chirurgia urologica robotica avanzata dal titolo: “A Trocar and a chair: chirurgia robotica anche quando sembra impossibile” coordinato da Giorgio Pomara, direttore dell’Unità operativa di Urologia 2.

Obiettivo dell’evento era la condivisione delle più moderne tecniche chirurgiche nel trattamento dei tumori urologici. Specialisti urologi da tutta Italia hanno avuto così la possibilità di assistere a cistectomie radicali, prostatectomie radicali e chirurgie renali e all’organizzazione complessiva che ruota attorno al Centro.

“L’Unità operativa si caratterizza per l’elevata specialità nel trattamento robotico dei tumori urologici – dichiara Pomara – ed è di riferimento anche a livello nazionale tanto che, durante il recente congresso dell’Auro-Associazione urologi italiani da poco conclusosi a Genova, il premio per il miglior video di cistectomia radicale è andato al collega Jacopo Durante. Un riconoscimento di cui andare orgogliosi – conclude – insieme a tutti gli specialisti che lavorano con noi per garantire cure sempre più innovative in linea con gli avanzamenti continui della medicina e della tecnologia”.

Last modified: Aprile 17, 2026