Da lunedì 20 aprile al via i lavori a cura del Comune di Vecchiano in Via Oberdan a Nodica

Written by Redazione• 12:53 pm• Vecchiano, Attualità

Interventi del valore complessivo di 120mila euro per il rifacimento dei marciapiedi

VECCHIANO – Da lunedì 20 aprile prenderanno il via le lavorazioni a cura del Comune di Vecchiano per il rifacimento dei marciapiedi a Nodica. Nei giorni scorsi l’Amministrazione Comunale insieme alla struttura tecnica ha incontrato i cittadini e le cittadine per illustrare gli interventi.

“La porzione della strada comunale di Via Oberdan a Nodica e, più precisamente, il tratto ricompreso fra i civici 14 e 83, necessita di un intervento di manutenzione straordinaria ai marciapiedi e ad una parte delle aree a verde limitrofe che si presentano in uno stato manutentivo necessario di intervento, viste anche alcune irregolarità nella pavimentazione“, spiegano il Sindaco Massimiliano Angori e l’Assessora alle Opere Pubbliche Sara Giannotti. “Pertanto la struttura tecnica comunale procederà al rifacimento dei marciapiedi e all’adeguamento del sistema di scolo delle acque meteoriche nell’ambito di un intervento complessivo di manutenzione e messa in sicurezza dell’infrastruttura stradale. L’obiettivo finale, oltre al ripristino della funzionalità dei marciapiedi a favore di pedoni ed utenti deboli, è quello di migliorare il deflusso delle acque meteoriche. Si tratta di lavorazioni del costo complessivo delle opere pari a circa 120.000,00 oltre IVA“, concludono Angori e Giannotti.

In base al cronoprogramma della struttura tecnica comunali gli interventi saranno conclusi, salvo imprevisti, entro la fine di giugno 2026.

Last modified: Aprile 18, 2026