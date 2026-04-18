Proseguono i lavori sull’Acquedotto a Gello

Written by Redazione• 9:45 am• San Giuliano Terme, Attualità

SAN GIULIANO TERME – Proseguono secondo copione i lavori per il rinnovamento della rete idrica in via Ulisse Dini a Gello, nel comune di San Giuliano Terme. Nella mattina di ieri, giovedì 16 aprile, si è svolto un sopralluogo congiunto al cantiere da parte del presidente di Acque, Simone Millozzi, e del sindaco Matteo Cecchelli. Con loro, i tecnici del gestore idrico e di Ingegnerie Toscane.

L’intervento, dal valore di 900mila euro, prevede la sostituzione di circa 1,3 chilometri di condotte, con l’obiettivo di eliminare le perdite e migliorare l’efficienza del servizio, anche in termini di affidabilità e sostenibilità. Nel dettaglio, in via Dini ad oggi è stato completato il tratto di acquedotto (comprensivo anche degli asfalti provvisori) dal fosso del Gatano all’intersezione con via Flamini, per un totale di circa 170 metri di nuove condotte. Da lunedì prossimo, il cantiere si sposterà nel tratto tra via Flamini e via Ruffini, dove saranno realizzati ulteriori 130 metri di nuove tubazioni. In seguito, le lavorazioni torneranno sul tratto lato Pisa, tra il fosso del Gatano e via di Campolungo, per altri 220 metri di nuova rete idrica. In base all’attuale cronoprogramma, tra fine giugno e inizio luglio sarà dunque completato l’intero tratto a sud della ferrovia. A quel punto, i lavori proseguiranno a nord della linea ferroviaria, nel tratto tra via delle Maggiola e via Matteotti, punto di arrivo della nuova condotta, per ulteriori 700 metri.

“L’intervento in via Dini – spiega Millozzi – rappresenta un passo importante verso un sensibile miglioramento del servizio per le utenze e un beneficio concreto in termini ambientali. Questo risultato è reso possibile dalla proficua collaborazione con l’amministrazione comunale di San Giuliano Terme, che ringraziamo per il costante confronto. Siamo consapevoli dei disagi che un cantiere di questo tipo può comportare, per questo desideriamo ringraziare i cittadini per la pazienza: si tratta di interventi necessari che permetteranno di garantire un servizio più efficiente e affidabile per i prossimi decenni”.

“Con quest’intervento, a lavori finiti, finalmente i residenti di Gello potranno beneficiare di una rete idrica moderna e al passo con i tempi – aggiunge il sindaco Matteo Cecchelli – Siamo grati al gestore idrico per aver accolto, appena possibile, le nostre sollecitazioni, e anche dell’andamento dei lavori, per ora perfettamente in linea con il cronoprogramma, cosa nient’affatto scontata in cantieri di queste dimensioni e rilevanza.”

Per consentire i lavori della seconda fase dell’intervento, da lunedì 20 aprile a venerdì 15 maggio, il tratto di via Dini compreso fra via della Maggiola e l’attraversamento ferroviario sarà a senso unico in direzione Pisa; stesso provvedimento, ma in senso contrario (ossia verso San Giuliano Terme) in via della Maggiola, nel tratto compreso fra il passaggio a livello e la reimmissione in via Dini. In tutti e due i tratti stradali sarà istituito anche il divieto di sosta su entrambe le carreggiate.

Last modified: Aprile 18, 2026