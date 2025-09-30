Santa Luce valorizza il patrimonio idrico storico con il recupero della Fonte Vecchia e dei lavatoi

Written by admin• 4:21 pm• Santa Luce

PISA – Il Comune di Santa Luce prosegue con decisione nel recupero e nella valorizzazione del proprio patrimonio storico, concentrandosi sui manufatti idrici antichi che raccontano l’identità e la memoria del territorio. Tra gli interventi in corso spicca il restauro e la rifunzionalizzazione della Fonte Vecchia e dei lavatoi annessi, situati lungo la via dei Bottini, ai margini del centro storico del capoluogo.

Questi manufatti, testimoni dell’architettura rurale e della vita comunitaria dei secoli passati, saranno restituiti alla fruizione pubblica con attenzione alla sicurezza, al ripristino delle strutture originali e alla valorizzazione didattica tramite cartellonistica informativa.

Il progetto si integra con la promozione di un turismo lento e sostenibile, grazie a due percorsi naturalistici che collegano la fonte al complesso boschivo collinare e alle altre testimonianze storiche del territorio. Il recupero della Fonte Vecchia completa così un sistema di fonti storiche comunali, offrendo ai visitatori un’esperienza culturale e immersiva in un paesaggio ricco di storia.

«Santa Luce, Pomaia, Pastina e Pieve: la nostra comunità si unisce in un percorso che ripercorre le antiche usanze legate a fonti e lavatoi – spiega la sindaca Giamila Carli –. Attingere acqua, lavare i panni ai lavatoi è parte della nostra storia. Vogliamo creare intorno a questi monumenti un percorso naturalistico che valorizzi il turismo lento, rispettoso e autentico, in armonia con il territorio che ci rappresenta e ci appartiene».

