“THE GAME”: uno spettacolo teatrale sul viaggio dei migranti al Teatro Nuovo di Pisa

PISA – In occasione della Giornata della Memoria e dell’Accoglienza, venerdì 3 ottobre alle ore 21 al Teatro Nuovo in Piazza della Stazione andrà in scena lo spettacolo teatrale dal titolo “THE GAME”, firmato dall’Associazione di Promozione Sociale Binario Vivo APS.

L’appuntamento ad ingresso gratuito è organizzato dal Cidic – Centro per l’Innovazione e la diffusione della cultura e dal CISP – Centro Interdisciplinare di Scienze per la Pace, con il patrocinio dell’Università di Pisa e di Runipace – Rete delle Università Italiane per la Pace per promuovere riflessione e consapevolezza sul fenomeno migratorio, ricordando tutte le vittime delle frontiere.

“THE GAME” è il termine utilizzato dai migranti per descrivere il processo di attraversamento illegale delle frontiere, con l’obiettivo di raggiungere le nazioni più prospere dell’Unione Europea.

Nel cuore di questo contesto, Binario Vivo, dopo aver dedicato due anni a ricerche e studi sul campo, ha creato uno spettacolo teatrale che affronta temi come l’immigrazione e le difficoltà incontrate durante i viaggi migratori.

Nello spettacolo, realizzato con la drammaturgia e regia di Gianluca Iumiento e interpretato da Silvia Lazzeri, Carlo Scorrano, Francesco Pelosini e Alice Bachi, gli attori assumono il ruolo di avatar-migrante e sono chiamati a superare una serie di sfide fisiche e umilianti per attraversare i confini lungo la rotta balcanica. Sotto la guida di un presentatore dal carattere cinico e senza scrupoli, lo spettacolo coinvolge direttamente il pubblico, trasformandolo in partecipante attivo di un gioco teatrale. Un gioco di immaginazione collettiva in cui vengono esplorate e proposte soluzioni al problema migratorio.

Ingresso libero, fino ad esaurimento posti.

