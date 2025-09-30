Torna a Pisa “I Pisani più Schietti”: 25 anni di vino, passione e tradizione

Written by admin• 4:11 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Un quarto di secolo di vino e identità locale: sabato 4 ottobre 2025, dalle 12 alle 21.30, alla Camera di Commercio di Pisa in Piazza Vittorio Emanuele II, 5, torna la 25ª edizione de “I Pisani più Schietti”, l’evento enologico più autentico della provincia, con il patrocinio del Comune di Pisa.

Nato per valorizzare il patrimonio vitivinicolo pisano, l’appuntamento conferma il suo ruolo di punto di riferimento per appassionati, operatori del settore e curiosi. Il format, rinnovato ma fedele allo spirito originario, propone degustazioni illimitate, con oltre 20 cantine presenti, sommelier a disposizione e un calice che diventa passaporto per un viaggio tra aromi, storie e tradizioni locali.

Tra le aziende partecipanti figurano nomi storici e nuove realtà, tra cui Azienda Agricola Bellagotti, Castelvecchio, Degli Azzoni Avogadro Carradori, Gli Archi, Pietro Beconcini, Badia di Morrona, Colline Albelle, Fattoria Bulera di Grandoli, Fattoria Uccelliera, Gimonda, L’Agona, Le Palaie, Marina Romin, Pagani de Marchi, Podere La Chiesa, Podere La Regola, Podere Marcampo, Podere Panta Rei, Podere Pellicciano, Tenuta di Montefoscoli, Tenuta La Macchia, Usiglian del Vescovo e Vallorsi. Presenti anche il Consorzio Vini Terre di Pisa e l’Associazione Vignaioli delle Colline di Riparbella, a testimonianza di un movimento enologico coeso e proiettato verso il futuro.

A completare l’esperienza, cinque punti ristoro proporranno abbinamenti gastronomici di qualità: La Bottega del Goloso, Frantoio del Monte Pisano, Bottega 1944 – Amaro Sesto Senso, La Torre del Luppolo e ONAF – Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio, per un dialogo tra vino e sapori locali.

“I Pisani più Schietti” è più di una rassegna: è un vero e proprio manifesto culturale. Da 25 anni racconta il lavoro dei vignaioli, la dedizione delle famiglie e l’innovazione che si intreccia con la storia, trasformando il vino in elemento identitario e motivo di orgoglio per il territorio.

Per maggiori informazioni e acquisto biglietti: ipisanipiuschietti.it

