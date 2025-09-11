Sanità e PA: sciopero di un’ora mercoledì 17 settembre

Written by admin• 11:59 am• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – È stato proclamato uno sciopero di un’ora a fine turno per mercoledì 17 settembre dal sindacato Usb Pubblico Impiego, rivolto al personale del comparto e della dirigenza della Pubblica Amministrazione.

L’Azienda si scusa fin da ora con gli utenti per i possibili disagi nell’erogazione dei servizi sanitari (esami, visite ambulatoriali, ecc.) e amministrativi (prenotazioni, accettazioni, ecc.), anche quando affidati a ditte esterne, che potrebbero verificarsi sia a livello territoriale che ospedaliero.

In conformità alla normativa vigente, saranno comunque garantiti tutti i servizi minimi essenziali previsti per il settore sanitario. Per le attività di assistenza diretta ai degenti verrà data priorità alle emergenze e alla cura dei pazienti più gravi e non dimissibili.

I servizi minimi comprendono in particolare:

pronto soccorso e reparti ospedalieri, con i relativi servizi di supporto (compresa la preparazione dei pasti e altri servizi di base);

assistenza domiciliare;

attività urgenti di prevenzione (alimenti, bevande, ecc.);

vigilanza veterinaria;

attività di protezione civile;

gestione delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici;

altri servizi indifferibili.

