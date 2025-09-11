Written by Settembre 11, 2025 1:08 pm Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

Dal negozio al cuore della città: IKEA Pisa dedica tre giorni alla convivialità

PISACondividere un pasto significa molto più che nutrirsi: è un gesto che unisce, crea legami e genera benessere. La convivialità, intesa come il piacere di stare insieme attorno a una tavola, è un valore profondamente radicato nella cultura italiana. Secondo una recente indagine condotta da IKEA Italia con Doxa, per il 61% degli italiani convivialità è sinonimo di socialità e condivisione, per il 42% è tempo prezioso con le persone care, mentre il 40% la lega al piacere di gustare buon cibo in compagnia.

I toscani ne sono un esempio concreto: il 32% considera il salotto la stanza preferita della casa, seguito dalla cucina (15%) e dalla sala da pranzo (10%). Spazi domestici dove nascono incontri e momenti di condivisione. Lo confermano anche le abitudini d’acquisto: ogni giorno oltre l’80% dei visitatori dello store IKEA di Pisa entra per vedere le cucine e gli articoli dedicati alla convivialità, dai piatti alle pentole, dalle tovaglie ai bicchieri. La cucina dei sogni per i pisani è funzionale, di design e spesso con isola, ma non mancano le scelte tradizionali. Il colore che mette tutti d’accordo è il bianco. Anche il cibo gioca un ruolo importante: il ristorante IKEA di Pisa accoglie ogni anno circa 234mila clienti, con le celebri polpette HUVUDROLL e il filetto di salmone tra i piatti più amati.

Per celebrare il valore dello stare insieme, giovedì 11 e venerdì 12 settembre IKEA porta nel cuore di Pisa, in Piazza Garibaldi, “Il tavolo che cammina”: un’installazione che richiama l’ospitalità lungo la Via Francigena, con una tavola essenziale, sedute semplici e ceramiche rustiche. Un simbolo di accoglienza che si apre al passaggio, accoglie chi arriva e accompagna chi parte.

«Il cibo è molto più di un bisogno: è il filo che unisce persone, generazioni e culture. In casa, la cucina è il cuore pulsante di questo legame, il luogo dove nascono ricordi e dove stare insieme diventa la cosa più preziosa» – dichiara Angela Ilaria Antoniello, Market Manager di IKEA Pisa. – «Il nostro impegno è aiutare le persone a creare ambienti accoglienti, in cui sentirsi bene e ritrovarsi attorno a un pasto cucinato in casa».

L’iniziativa culminerà sabato 13 settembre, dalle 11:30 alle 13:30, con una grande tavolata nello store IKEA di Pisa, parte di un evento globale che coinvolge tutti i punti vendita IKEA. Qui ogni visitatore sarà il benvenuto e chi si presenterà con il grembiule potrà gustare gratuitamente un pranzo svedese.

