Pisa Scotto Festival: venerdì 12, la performance teatrale “Serva Italia”. Insieme sul palco Francesco Borgonovo e Raffaella Regoli

Written by admin• 11:21 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Il Pisa Scotto Festival – la rassegna culturale promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il Teatro Verdi di Pisa e Pisamo – continua la sua programmazione al Giardino Scotto di Pisa. In ogni serata il pubblico è invitato a scoprire linguaggi diversi, dalla musica alla letteratura, dal dibattito alle arti performative – in un viaggio che intreccia attualità, spettacolo e riflessione.

Venerdì 12 settembre, alle 21.00, il palcoscenico del Giardino Scotto ospiterà la performance teatrale “Serva Italia”, un’opera intensa e provocatoria di e con Francesco Borgonovo e Raffaella Regoli.

Il titolo, che richiama con forza l’invettiva dantesca, diventa il punto di partenza per uno spettacolo che mescola parola, denuncia e teatro civile, portando sul palco una riflessione profonda sulla società contemporanea, le sue fragilità e le sue contraddizioni. Francesco Borgonovo, giornalista e saggista, è noto al grande pubblico come vicedirettore del quotidiano La Verità e come opinionista in diversi programmi televisivi. Autore di libri e inchieste che affrontano i nodi della società italiana, unisce alla sua attività giornalistica un forte impegno nella divulgazione e nella riflessione critica. Raffaella Regoli, giornalista e autrice televisiva, ha lavorato a lungo per testate nazionali e programmi di approfondimento. Negli ultimi anni ha affiancato al lavoro giornalistico anche quello creativo, dedicandosi alla scrittura e alla realizzazione di spettacoli che coniugano arte e attualità.

Insieme portano sul palco una performance che non lascia indifferenti, in cui la parola diventa strumento di denuncia ma anche di speranza, capace di stimolare il pensiero e aprire al dibattito.

“Serva Italia” andrà in scena venerdì 12 settembre alle ore 21.00 al Giardino Scotto di Pisa, nell’ambito del Pisa Scotto Festival. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Una serata che unisce teatro e giornalismo, per un viaggio nelle contraddizioni del nostro tempo.

Last modified: Settembre 11, 2025