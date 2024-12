Sampdoria – Pisa 0-1. I nerazzurri sbancano Marassi con un gran gol di Tramoni

Written by admin• 6:30 pm• Attualità, Pisa, Pisa SC

Il Sassuolo rimane a meno tre, i nerazzurri staccano lo Spezia adesso a meno cinque dalla squadra di Inzaghi che chiude il 2024 alla grande

PISA – Il Pisa con un gol di Matteo Tramoni a venti minuti dalla fine espugna Marassi e si mantiene in scia della capolista Sassuolo e stacca di ben cinque lunghezze lo Spezia. Una gara giudiziosa da parte del Pisa che ha tenuto a bada gli avversari ed ha colpito nella ripresa con un sinistro di Matteo Tramoni che non ha dato scampo a Ghidotti. Un Pisa che chiude il 2024 con un successo che le consente di pensare in grande nel 2025.

di Antonio Tognoli

PRE GARA. Caracciolo è out per una sindrome influenzale, ma rispetto a giovedì scorso a centrocampo non c’è Piccinini che parte dalla panchina, al suo posto il danese Hojholt. In attacco Lind unica punta con Moreo e Tramoni alle sue spalle. La Samp risponde con il 3-5-2. Semplici sceglie Akinsanmiro a centrocampo e Tutino e Coda coppia d’attacco. Davanti a Semper Inzaghi schiera Canestrelli, Calabresi e Giovanni Bonfanti. A centrocampo Marin è affiancato da Hojholt con Tourè e Angori confermati sulle fasce laterali. Semplici schiera davanti a Ghidotti Riccio Meulensteen e Veroli. Bellemo e Akinsanmiro in mezzo al campo, Venuti e Ioannou sulle fasce laterali. In attacco il duo Coda-Tutino.

IL PRIMO TEMPO. Pisa in giallo-fluo, Sampdoria in blucerchiato. Prima occasione del Pisa con Lind che appoggia per Angori che libera il sinistro. La conclusione però non centra lo specchio della porta. La Samp in questi primi minuti è guardinga e non rischia. Coda tenta la conclusione dalla lunghissima distanza, Palla comoda per Semper. Al minuto otto Moreo controlla sulla tre quarti e serve Lind che controlla con il ginocchio, ma il suo diagonale è impreciso e termina sul fondo. La Samp si sveglia dal torpore. Colpo di testa di Coda all’alba del quarto d’ora, blocca Semper. Il Pisa risponde subito sull’asse macino: cross di Angori per la testa di Tourè, con Ghidotti che respinge a fatica. Tourè va a terra sulla respinta di Ghidotti. Sacchi e il Var però non intervengono. Pisa che fa girare molto la palla e sulla sinistra cerca di “bucare” la guardia della difesa doriana. Sugli sviluppi del primo angolo del match, Tramoni ci prova dalla distanza, ma la sua conclusione viene ribattutta. Marin interrompe in scivolata un possibile contropiede di Coda. Al 25′ Coda elude con il corpo l’intervento di Giovanni Bonfanti, ma il suo destro dai venti metri termina di un soffio a lato. Pochi istanti dopo Akinsanmiro va giù in area di rigore. Sacchi e il Var accordano solo il calcio d’angolo. Ci prova ancora Akinsanmiro poco dopo la sua conclusione è deviata in corner. Semper nel finale di primo tempo si allunga deviando un destro dai diciotto metri di Coda, il più pericoloso della Sampdoria. La prima frazione si chiude a reti bianche dopo un solo minuto di recupero.

IL SECONDO TEMPO. Ad inizio ripresa rimane negli spogliatoi Hojholt ammonito, Inzaghi inserisce Piccinini. E’ un inizio ripresa equilibrato. Da un gran recupero di Calabresi c’è Moreo fermato in area da Meulensteen. Sacchi lascia correre, ma ci sono le proteste del Pisa. Poco dopo finiscono sulla lista dei cattivi Marin e Giovanni Bonfanti. La Sampdoria si fa pericolosa. Giovanni Bonfanti rischia il retropassaggio per l’arrivo di Coda, Semper è bravo ad anticipare in scivolata l’attaccante di Semplici. Inzaghi però richiama Giovanni Bonfanti e fa fare il suo ingresso a Rus. Sanguinosa palla persa a centrocampo da Marin, palla conquistata da Tutino che serve Coda il cui tiro è respinto da Rus. Il Pisa passa al 69′ grande palla riconquistata da Tourè che apre a sinistra per Moreo che trova il pertugio giusto per Tramoni che con il sinistro appena dentro l’area trafigge Ghidotti: 0-1. Pisa in vantaggio. Settimo gol in campionato per Matteo Tramoni. Al 75′ brivido per il Pisa. Akinsamiro va giù in area, ma dopo un ceck al Var Sacchi lascia correre e concede solo il calcio d’angolo. Ioannou ferma un ripartenza di Moreo e viene ammonito. Intanto doppio cambio per Semplici: fuori Yepes e Tutino, dentro Matteo Ricci e Borini. Samp pericoloso sul settore destro: cross rasoterra per Akinsanmiro blocca Semper. Inzaghi a tre minuti dalla fina inserisce Mlakar e Abildgaard e richiama gli stanchissimi Moreo e Tramoni. Sono cinque intanto i minuti di recupero. Il Pisa però gestisce il risultato e passa a Genova.

SAMPDORIA – PISA 0-1

SAMPDORIA (3-5-2): Ghidotti; Riccio, Meulensteen (76′ Pedrola), Veroli; Venuti, Bellemo, Akinsanmiro, Yepes (82′ Ricci)Ioannou; Tutino (82′ Borini), Coda. A disp. Vismara, Silvestri, Vieira, Kasami, Giordano, Vulikic, Leonardi, Benedetti, Sekulov. All. Leonardo Semplici.

PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Calabresi (66′ Beruatto), Bonfanti G. (59′ Rus); Tourè, Marin, Hojholt (46′ Piccinini), Angori; Moreo (87′ Abildgaard), Tramoni (87′ Mlakar); Lind. A disp. Nicolas, Loria, Bonfanti N., Vignato, Arena, Jevsenak, Morutan. All. Filippo Inzaghi.

ARBITRO: Sacchi della sezione di Macerata Ass. Giallatini e Biffi. Quarto ufficiale Turrini. VAR: Baroni. AVAR: Marini

RETI: 69′ Tramoni (P)

NOTE: serata fredda, terreno in buone condizioni. Ammoniti Hojholt (P), Inzaghi (P), Marin (P), Bonfanti G. (P), Ioannou (S). Angoli 6-3. Rec pt 1′, st 5′



Last modified: Dicembre 29, 2024