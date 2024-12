Leonardo Semplici: “I ragazzi hanno dato tutto e disputato una grande partita”

Written by admin• 11:04 pm• Pisa SC

PISA – Leonardo Semplici, allenatore della Sampdoria, ha commentato il match della 20a giornata di Serie B contro il Pisa al termine della partita. Ecco le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

“I ragazzi hanno dato tutto e disputato una grande partita, mostrando grande lucidità e organizzazione contro una squadra di livello. Purtroppo, abbiamo concesso un gol su un colpo di testa che ha compromesso il risultato, ma se giochiamo in questo modo, perderemo meno partite. In fase offensiva, però, abbiamo avuto delle difficoltà. Le prestazioni contro Carrarese e Pisa mi fanno ben sperare per il futuro. Siamo dispiaciuti per il risultato odierno, ma spero che con l’inizio del nuovo anno avremo più tempo per lavorare. Abbiamo fatto dei passi avanti, ma non sono ancora sufficienti. La risalita passa attraverso piccoli passi. La classifica va sempre tenuta d’occhio, ma abbiamo ambizione e voglia di risalire.”

“Quando gli attaccanti sono in difficoltà, come nel caso di chi ha segnato in doppia cifra, bisogna avere pazienza. I ragazzi hanno dato sempre il massimo, e da parte mia c’è piena fiducia. Anche se chiudiamo l’anno con una sconfitta, ho cominciato a vedere segnali positivi. Ora dobbiamo continuare a lavorare per risalire e ottenere risultati.“

Last modified: Dicembre 29, 2024