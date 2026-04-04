Roberto D’Aversa: “Il Pisa ha battuto il Cagliari in inferiorità numerica, non dobbiamo pensare che sia semplice”

Written by Redazione• 4:31 pm• Pisa SC

PISA – Il tecnico dei granata torinesi Roberto D’Aversa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara fra Pisa e Torino, in programma all’Arena Garibaldi nel giorno di Pasqua alle ore 18. Queste le sue parole che abbiamo raccolto dal portale CuoreToro.it

di Maurizio Ficeli

Sulla condizione della squadra: “C’è sempre l’incognita perché si ferma il campionato. Abbiamo lavorato con chi è non è andato in nazionale e abbiamo provato a migliorare, i lavori si fanno più sull’individuale che sul concetto di squadra. Abbiamo lavorato bene, sono soddisfatto. Vediamo domani, sarà importante per l’obiettivo”.

Riguardo alla gara contro il Pisa. “Abbiamo un mini-ciclo di gare fondamentali. Il Pisa ha vinto col Cagliari in inferiorità numerica, non dobbiamo pensare che sia semplice. E’ importante per la classifica e per il nostro impegno fuori casa, dove abbiamo perso due volte. Domani è una di quelle gare importantissime per avvicinarsi all’obiettivo e per affrontare il resto del campionato in maniera diversa. Servono voglia e determinazione”

Sugli indisponibili. “Dispiace per Duvan, stava lavorando sodo per ritrovare una condizione ottimale. Ragiono in maniera positiva: non penso alle assenze, ma al fatto che ci saranno altri. Simeone ha giocato con Adams e con Kulenovic, sceglierò per sfruttare le caratteristiche di tutti conoscendo pregi e difetti degli avversari. Più che cambiamenti singoli rispetto a Simeone, i cambiamenti ci sono in base all’avversario e al tipo di gara che vogliamo interpretare”.

D’Aversa spiega la differenza tra Lazaro e Pedersen. “Uno biondo e l’altro no…(ride). Un allenatore sceglie per il bene della squadra: difficilmente ho trovato picchi di velocità come quelli di Pedersen a circa 37 chilometri orari, a livello offensivo può darci. Poi dipende dall’avversario che ha in fascia, in questo momento Pedersen sta molto bene”.

Sugli assenti e gli indisponibili per la trasferta di Pisa: “Zapata e Aboukhlal. Gli altri sono disponibili e convocati”.

Roberto D’Aversa (foto tratta dal profilo istagram)

Last modified: Aprile 4, 2026