Pisa – Torino, ecco dove seguirla in tv e alla radio

PISA – Pisa – Torino in programma domenica 5 aprile alle ore 18 alla Cetilar Arena, sarà trasmessa in diretta sia su DAZN che su SKY.

Sull’App di Dazn la telecronaca sarà affidata ad Edoardo Testoni, su Sky Sport telecronaca a due voci: Dario Massara con il commento tecnico di Massimo Gobbi.

Flash della gara su Punto Radio (91.1 e 91.6 Mhz) Radio Bruno (100.2 Mhz e App Casa Pisa).

A fine gara sul nostro portale www.pisanews.netcommento sul matchle pagelle, e le impressioni a caldo dei protagonisti.

