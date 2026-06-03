Ripafratta, “NO” della Soprintendenza al parcheggio di Via del Campanile

Written by Redazione• 3:21 pm• San Giuliano Terme, Attualità

SAN GIULIANO TERME – Non sarà in via del Campanile, accanto alla chiesa di San Bartolomeo, il nuovo parcheggio di Ripafratta. Il progetto, che prevedeva la realizzazione di 20 posti auto a pettine previo ampliamento della sede stradale, infatti, ha ricevuto il parere negativo della Soprintendenza poiché l’intervento, “è suscettibile di compromettere l’integrità della percezione visiva” in un’area sottoposta a tutela paesaggistica, “motivo per cui -conclude la nota firmata da Soprintendente Valerio Tesi – appare opportuno individuare una diversa soluzione per la realizzazione del parcheggio”.

L’amministrazione comunale, comunque, ha già individuato un nuovo spazio in cui potrebbe essere realizzato il nuovo parcheggio, sempre centrale rispetto al paese, ma assai più ampio di quella di via del Campanile: si tratta di un’area di 4.627 metri quadrati in via Rodari, dove, oltre a un parcheggio, può essere realizzato anche un parco pubblico.

“Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto il parere positivo da parte del commissario liquidatore della lottizzazione non conclusa che interessa quell’area, il quale ha aperto alla possibilità di cederci i terreni – spiega il sindaco Cecchelli-. Stiamo trattando e auspichiamo che si possa arrivare a una conclusione positiva nel più breve tempo possibile: l’ipotesi di realizzare proprio lì il nuovo parcheggio, infatti, era già stata presa in considerazione e discussa anche nel corso delle assemblee pubbliche dei mesi scorsi. La novità positiva è la disponibilità a vendere del commissario che, speriamo, possa concretizzarsi nell’acquisto dell’area da parte dell’amministrazione comunale: è uno spazio più ampio di quello di via del Campanile, dove sarebbe possibile prevedere anche un’area a verde attrezzata a servizio della comunità”.

Last modified: Giugno 3, 2026