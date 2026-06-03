GeoRun powered by Karhu, un’occasione da non perdere

Written by Redazione• 4:29 pm• Pisa, Sport, Volterra

VOLTERRA – Il volantino dice che la GeoRun powered by Karhu vivrà domenica la sua prima edizione, ma può essere considerata una vera “edizione zero”, una sorta di esperimento per l’appuntamento di Pomarance che

nasce al fianco della GeoGravel Tuscany-Le Strade Grigie, una delle più importanti prove non competitive di

ciclismo nella terra della geotermia. Siamo a Pomarance (PI) e gli organizzatori dell’Atletica Volterra, forti

della loro esperienza legata alla classicissima San Gimignano-Volterra hanno disegnato un evento diverso

da tutti gli altri del grande mondo del trail, in questo caso urban trail.

Si gareggerà infatti su un circuito di 3 km che sarà da coprire più volte in base alla distanza prescelta: sono

infatti in programma tre prove, sui 15, 12 oppure 9 km. La manifestazione, allestita insieme al Velo Etruria

Pomarance titolare dell’evento ciclistico, è inserita nel calendario regionale Fidal. L’idea non è di poco

conto e la prima edizione servirà anche per prendere le misure, per capire come collocarla ottimizzandone

le sue potenzialità in base alla formula innovativa.

Partenza alle ore 10:00 dalla località Il Piazzone in via dei Fossi a Pomarance. C’è ancora la possibilità di

iscriversi al costo di 20 euro, fino a giovedì sera oppure direttamente domenica mattina entro le ore 9:00. A

fine evento ci sarà il pasta party dove esprimere le proprie impressioni sull’urban trail e partecipare alle

premiazioni riservate ai primi 3 assoluti e di ogni categoria. Ma sarà anche l’occasione per vivere un borgo

caratteristico che proprio attraverso lo sport offroad è diventato conosciuto anche oltre i confini nazionali…

Per informazioni: Società Atletica Volterra, www.geograveltuscany.it

Last modified: Giugno 3, 2026