“Funesto smarrimento. Competenze psichiatriche e follia nelle opere di Shakespeare” di Guendalina Perruzza in Piazza Cavallotti

Written by Redazione• 6:28 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Lunedì 27 luglio alle ore 21.15 in piazza Cavallotti a Pisa avrà luogo la presentazione del libro “Funesto smarrimento: competenze psichiatriche e follia nelle opere di Shakespeare” (Carmignani editrice) il primo saggio di Guendalina Peruzza. Alla presentazione, che avverrà nell’ambito della rassegna “Un fiume di libri in piazza Cavallotti” giunta ormai al dodicesimo e penultimo appuntamento, l’autrice parlerà del suo libro di ricerca sul tema del teatro rinascimentale e della follia nei personaggi Shakespeariani. A dialogare con l’autrice Jessica Paci e Micol Carmignani, editrice.

I personaggi di Amleto, Lady Macbeth, Re Lear da sempre colpiscono la nostra fantasia. Ma che ne sarebbe stato della loro immortalità se Amleto non avesse avuto visioni notturne e Lady Macbeth non fosse stata presa da follia omicida? Come ha fatto Shakespeare a ritrarre in modo così fedele i sintomi salienti di malattie mentali, secoli prima dell’avvento della psichiatria? Questo studio si addentra nella vita del drammaturgo e dell’Inghilterra del XVI secolo per indagare se nei drammi shakespeariani sia possibile individuare delle persone realmente esistite. Per fare ciò, è stato cruciale un documento risalente al 1598 con i nomi dei pazienti di un importante manicomio londinese: il Bethlem Hospital. Il tema della follia – o, più precisamente, della salute e della malattia mentale – è oggi quantomai vicino alla nostra quotidianità, anche nelle cronache: a conclusione del saggio, sono stati inseriti approfondimenti e testimonianze che ci ricordano quanto sia importante parlare di questo tipo di malattia, andando oltre gli stereotipi L’autrice Guendalina Perruzza, originaria di Fauglia, ha studiato Lingue e Letterature Straniere presso l’Università di Pisa, e ha conseguito la laurea magistrale nel 2016 con una tesi sul teatro inglese rinascimentale.

Last modified: Luglio 26, 2026