Auto si ribalta in Via di Pratale

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PISA – Nel tardo pomeriggio di sabato 25 luglio, intorno alle ore 18, una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta in via di Pratale, nel comune di Pisa, a seguito di un incidente stradale.

Secondo le prime informazioni, per cause attualmente in corso di accertamento, il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del mezzo, andando a urtare un’auto regolarmente parcheggiata lungo la strada.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e hanno collaborato con il personale sanitario nelle operazioni di soccorso.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e le Forze dell’Ordine, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Last modified: Luglio 26, 2026