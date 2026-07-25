Beach Soccer. Lenergy Pisa BS chiude al meglio la Poule Scudetto: 7-3 al Naxos

Written by Redazione• 2:11 pm• Pisa, Sport

Torna al successo il Lenergy Pisa BS, che nell’ultima sfida di Poule Scudetto centra l’ottava vittoria di Campionato nella sfida testa-coda contro il Naxos BS. La sfida si apre con il vantaggio del Naxos, firmato da Villani, ma il Pisa reagisce grazie a una splendida rovesciata di Datinha che ristabilisce la parità.

In avvio di secondo periodo è Fazzini a completare la rimonta, mentre Hulk firma il momentaneo 3-1. La formazione siciliana non si arrende e riesce a riportarsi sul 3-3 con la doppietta di Caique, maturata tra il finale della seconda frazione e il calcio d’inizio del terzo periodo. È però l’ultimo centro degli avversari, perché il Lenergy Pisa cambia nuovamente passo e riprende il controllo dell’incontro: Datinha riporta avanti i nerazzurri con un preciso diagonale sotto la traversa, poi sale in cattedra Hulk, autore di altre due reti, la prima finalizzando una splendida iniziativa di Mogavero, la seconda ribadendo in rete una conclusione di Bernardeschi respinta dalla traversa. A chiudere definitivamente i conti è infine l’acrobazia di Alessandro Remedi, che vale il definitivo 3-7. Ad Anzio cala così il sipario su una regular season da incorniciare per il Lenergy Pisa, primo classificato e testa di serie alla Poule Scudetto in programma a Scoglitti, dove dal 4 al 5 agosto andranno in scena le final four Under 20, mentre dal 6 al 9 agosto saranno i ragazzi di mister Marrucci a dover difendere il tricolore nella volata scudetto 2026.

Last modified: Luglio 26, 2026