Dumarey, il Consiglio comunale di Pisa approva all’unanimità la mozione a tutela dei lavoratori

Written by Redazione• 3:49 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di tutte e tutti i Consiglieri comunali, Comune di Pisa.

Il documento chiede lo stop ai licenziamenti, l’apertura di un tavolo istituzionale e un piano industriale per gli stabilimenti di San Piero a Grado e Fauglia.

Il Consiglio comunale di Pisa ha approvato all’unanimità una mozione a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori della Dumarey e a tutela del futuro produttivo degli stabilimenti di San Piero a Grado e Fauglia.

Il documento, sottoscritto da tutte le forze politiche presenti nell’assemblea, esprime piena solidarietà ai dipendenti e sollecita un impegno concreto delle istituzioni per salvaguardare i livelli occupazionali e garantire la continuità produttiva di uno dei principali poli industriali del territorio pisano.

L’approvazione unanime rappresenta, secondo il Consiglio comunale, un segnale politico e istituzionale forte di fronte a una vertenza che coinvolge il futuro di centinaia di famiglie e rischia di produrre conseguenze rilevanti sull’intero sistema economico provinciale.

La mozione richiama la crisi che sta attraversando il settore automobilistico e le difficoltà della Dumarey, dove è stato disposto il ricorso ai contratti di solidarietà e si profila il rischio di licenziamento per 35 lavoratrici e lavoratori impiegati con contratti di staff leasing. La situazione interessa complessivamente circa 850 addetti.

Con il documento approvato, il Consiglio comunale impegna il sindaco e la Giunta ad attivarsi con urgenza nei confronti dell’azienda, della Regione Toscana e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, chiedendo la sospensione delle procedure di licenziamento e la convocazione di un tavolo istituzionale sulla vertenza.

All’azienda viene inoltre richiesta la presentazione di un piano industriale credibile, basato su investimenti, nuove produzioni e precise garanzie occupazionali.

La mozione invita anche a verificare la possibilità di attivare gli strumenti previsti dalla normativa nazionale per il riconoscimento del territorio come area di crisi industriale complessa o, in alternativa, per consentire l’accesso alle misure di sostegno destinate alle aree colpite da crisi industriali.

L’obiettivo condiviso da tutte le forze politiche è difendere il patrimonio produttivo del territorio, tutelare le competenze costruite nel corso di decenni e impedire che la crisi della Dumarey contribuisca a un ulteriore processo di deindustrializzazione della provincia di Pisa.

Il Consiglio comunale ha infine assicurato che continuerà a seguire con la massima attenzione l’evoluzione della vertenza, sostenendo il confronto tra azienda, organizzazioni sindacali e istituzioni e ribadendo che la salvaguardia dell’occupazione rappresenta una priorità assoluta per il futuro del territorio.

Last modified: Luglio 26, 2026