Pisa Sc, buone indicazioni contro la Juventus Next Gen: a Morgex finisce 1-1, ma i segnali sono incoraggianti

Written by Redazione• 7:56 pm• Pisa SC



PISA – Secondo test stagionale e nuove risposte per il Pisa Sporting Club di Paolo Bianco. Al Centro Sportivo Valdigne Mont Blanc di Morgex, davanti a un buon pubblico, i nerazzurri hanno impattato 1-1 contro la Juventus Next Gen, formazione che prenderà parte al prossimo campionato di Serie C.

di Sandro Cacciamano



Il risultato conta fino a un certo punto in questa fase della preparazione, ma la partita ha offerto indicazioni interessanti sul lavoro che la squadra sta svolgendo durante il ritiro valdostano. A sbloccare il match è stato ancora una volta Leone, uno dei volti nuovi di questa stagione. Il centrocampista continua a confermare le ottime impressioni destate nei primi giorni di ritiro, dimostrando personalità, qualità nelle giocate e un buon inserimento negli schemi di Paolo Bianco. La Juventus Next Gen ha poi trovato il pareggio con Keutgen, fissando il risultato sull’1-1. Al di là del punteggio, il tecnico nerazzurro ha proseguito il lavoro tattico alternando soluzioni con la difesa a tre e a quattro, insistendo soprattutto sui principi di gioco che dovranno caratterizzare il Pisa nella prossima Serie B. La squadra ha cercato una costruzione ragionata dal basso, un pressing alto nei momenti opportuni e rapide verticalizzazioni per sfruttare la qualità degli uomini offensivi. Tra gli aspetti più positivi si conferma anche la crescita dell’intesa tra i nuovi acquisti e il gruppo storico. L’inserimento di giocatori come Marras e Leone appare già a buon punto, mentre i senatori stanno guidando il gruppo in un ritiro che, giorno dopo giorno, sembra rafforzare lo spirito di squadra.

Il Tabellino.

PISA. Vukovic (46′ Loria) Conti (61′ Calabresi) Angori Leone (85′ Højholt) Primasso (46′ Sapola) Canestrelli Marras (76′ Durmush) Piccinini (76′ Loyola) Meister (46′ Moreo) Vural (61′ Esteves) Tramoni (85′ Masucci). A disposizione. Bozhinov, Caracciolo, Mbambi, Stojilkovic, Frosali. Allenatore Bianco.

JUVENTUS NG. Fuscaldo (46′ Huli, 80′ Cat Berrò) Brugarello (46′ Rizzo) Van Aarle (46′ Deme) Macca (46′ Verde) Amaradio (46′ Keutgen, 72′ Milia) Savio (46′ Vallana) Pagnucco (46′ Leone) Guerra (46′ Montero) Bamballi (46′ Okolo, 72′ Lopez Comellas) Mazur (46′ Ghelaud) Konate (46′ Tiozzo). Allenatore Brambilla.

Arbitro. Samuele Camia di Nichelino. Assistenti. Lefosse-Hosni

Reti. 10′ Leone, 51′ Keutgen



POST GARA. A fine gara è intervenuto anche Gabriele Piccinini, che ha sottolineato come il risultato sia secondario rispetto al lavoro svolto, evidenziando però l’importanza di abituarsi a vincere e la convinzione che il gruppo stia assimilando le idee di Paolo Bianco. Piccinini ha inoltre parlato del clima che si respira all’interno dello spogliatoio, definendolo molto positivo e paragonandolo, per entusiasmo e compattezza, a quello vissuto nella stagione della promozione con Filippo Inzaghi. Il ritiro di Morgex si avvia ormai verso la conclusione. Prima dell’esordio ufficiale in Coppa Italia ci sarà ancora un ultimo banco di prova, utile per aumentare il minutaggio e consentire allo staff tecnico di affinare i meccanismi di una squadra ancora in fase di costruzione. Le sensazioni, però, iniziano a essere incoraggianti. Il Pisa mostra idee, intensità e una buona predisposizione al lavoro. Il risultato contro la Juventus Next Gen passa in secondo piano: ciò che conta davvero è vedere una squadra che, settimana dopo settimana, sta iniziando ad assumere l’identità che Paolo Bianco vuole portare in campo nel prossimo campionato di Serie B

Last modified: Luglio 26, 2026