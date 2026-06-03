Auto in divieto di sosta blocca i bus a Ponsacco: dieci mezzi fermi per oltre un’ora

Written by Redazione• 2:51 pm• Ponsacco, Attualità

PONSACCO- Un’auto parcheggiata in divieto di sosta ha bloccato questa mattina, mercoledì 3 giugno 2026, il servizio bus di trasporto pubblico locale a Ponsacco per oltre un’ora. Nel disagio sono rimasti coinvolti numerosi studenti, arrivati a scuola con forte ritardo rispetto al normale orario di ingresso.

A darne notizia è Autolinee Toscane. Secondo quanto ricostruito, intorno alle 6.48, in via Carducci, un’auto privata in sosta vietata ha impedito il transito di un autobus snodato della linea 380.

La situazione si è sbloccata solo intorno alle 7.40, dopo l’intervento dei Carabinieri, che hanno fatto spostare il veicolo. Da quel momento il transito è tornato progressivamente regolare, così come il servizio di trasporto pubblico su gomma.

Nel frattempo, però, il blocco ha coinvolto numerosi autobus che seguivano a breve distanza, in particolare quelli delle linee 380, 400, 410, 430, 450, 460 e 500. In totale sono rimasti fermi dieci mezzi.

Per evitare che altri autobus finissero nel blocco, la sala radio di Autolinee Toscane ha disposto la deviazione delle corse successive su via 1° Maggio.

I disagi maggiori hanno riguardato gli studenti: quelli già a bordo dei bus sono arrivati in ritardo a scuola, mentre altri, in attesa alle fermate soprattutto delle linee 380 e 400, ad esempio a Perignano, hanno dovuto trovare soluzioni alternative, visto il ritardo accumulato dal servizio.

Autolinee Toscane ha dato mandato al proprio ufficio legale di valutare se vi siano le condizioni per avviare azioni legali, sia in sede civile che penale, nei confronti del proprietario dell’auto che, parcheggiata in divieto di sosta, ha provocato il blocco del servizio di trasporto pubblico.

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Last modified: Giugno 3, 2026