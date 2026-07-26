Pisa, il ritiro si chiude con una sconfitta: la ProVercelli passa 1-0 a Morgex

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PISA – Si chiude con una sconfitta il ritiro estivo del Pisa Sporting Club a Morgex. Nell’ultima delle tre

amichevoli disputate in Valle d’Aosta, la formazione di Paolo Bianco viene superata 1-0 dalla Pro

Vercelli, al termine di una gara che ha evidenziato luci, ma soprattutto aspetti sui quali lo staff

tecnico dovrà continuare a lavorare in vista dell’inizio della stagione.

di Sandro Cacciamano

Al di là del risultato, che in questa fase della preparazione conta relativamente, la partita ha

confermato come il Pisa sia ancora un cantiere aperto. I pesanti carichi di lavoro accumulati durante

il ritiro hanno inevitabilmente inciso sulla brillantezza della squadra, apparsa spesso lenta nella

manovra e poco lucida nelle scelte. Le scelte di Bianco. Per l’ultima uscita in terra valdostana Paolo Bianco sceglie Vukovic tra i pali. La linea difensiva è composta da Calabresi, Caracciolo, Bozhinov e Mbambi, mentre a centrocampo trovano spazio Frosali, Esteves e Loyola. In avanti agiscono Durmush, Stojilkovic e Moreo.

Primo tempo: meglio la Pro Vercelli. L’avvio di gara è caratterizzato da ritmi piuttosto bassi, inevitabili dopo una settimana intensa di lavoro. Il Pisa prova a costruire dal basso, con Esteves che si distingue per qualità e personalità nella gestione del pallone, ma la squadra fatica a rendersi realmente pericolosa. Qualche incertezza arriva invece da Vukovic, apparso meno sicuro rispetto alle precedenti uscite. Il portiere nerazzurro è comunque bravo a deviare in calcio d’angolo una conclusione insidiosa della Pro Vercelli. Con il passare dei minuti gli ospiti prendono fiducia e al 31′ trovano il gol del vantaggio. Sow supera Calabresi sulla fascia e mette un pallone preciso al centro dell’area dove Bertoli, tutto solo, deve soltanto appoggiare in rete per l’1-0. Il Pisa accusa il colpo e fatica a reagire. La prima frazione si chiude senza altre occasioni degne di nota.

Ripresa: tanti cambi, ma poche risposte. Nella ripresa Bianco rivoluziona gradualmente la squadra. Il primo cambio riguarda la porta con Loria che prende il posto di Vukovic. Proprio il nuovo estremo difensore rischia subito di complicare la situazione: un errato rilancio consegna il pallone agli attaccanti piemontesi, che però non riescono ad approfittarne. Pochi minuti più tardi è ancora la costruzione dal basso del Pisa a creare apprensione. Un’altra palla persa favorisce la Pro Vercelli, ma questa volta è Bozhinov a salvare con un intervento decisivo.

La squadra ospite continua a creare le occasioni migliori e colpisce anche una traversa, sfiorando il raddoppio.

Il Pisa prova a reagire con Moreo, che serve Durmush, ma il suggerimento è troppo lungo e l’azione sfuma sul fondo. Successivamente ci prova Stojilkovic, ma il portiere della Pro Vercelli si oppone senza particolari difficoltà. Bianco continua quindi la girandola dei cambi: entrano Marras, Piccinini e Maucci al posto di

Durmush, Loyola e Stojilkovic. Marras si mette subito in evidenza con una conclusione dall’interno dell’area, ma il tiro è centrale e viene bloccato senza problemi. Nel finale trova spazio anche Matteo Tramoni, che sostituisce Moreo. Il fantasista prova immediatamente a lasciare il segno con una conclusione dalla distanza, ma anche in questo caso il portiere piemontese controlla senza affanni. Dopo quattro minuti di recupero arriva il triplice fischio: la Pro Vercelli espugna Morgex vincendo 1-0.

Il tabellino del match. Pisa – Pro Vercelli 0-1

PISA. Vukovic (46′ Loria) Calabresi Mbambi Esteves Caracciolo Bozhinov Durmush (64′ Marras) Frosali Stojilkovic (64′ Maucci) Loyola (64′ Piccinini) Moreo (84′ Tramoni). A disposizione. Guizzo Conti Angori Sapola Primasso Canestrelli. Allenatore Bianco.

PRO VERCELLI. Livieri (46′ Del Favero) Coccolo El Bakkali (46′ Boufandar) Burruano (88′ Zacchera) Bertoli (64′ Comi) Rutigliano (46′ Iori) Sow (46′ Akpa Akpro) Iotti Ronchi Piran Pagliari (46′ Carosso). A disposizione. Van Koeverdan Mallahi Furno Tarantolo Perotti Satriano. Allenatore Bonera.

Arbitro. Federico Tassano di Chiavari. Assistenti. Cocomero-Mandarino

Rete. 31′ Bertoli.

Il punto. Il risultato passa inevitabilmente in secondo piano, ma la prestazione offre diversi spunti di riflessione. Il Pisa è apparso ancora imballato fisicamente, conseguenza dei pesanti carichi di lavoro sostenuti durante il ritiro. Tuttavia sono emerse anche alcune difficoltà nella costruzione dal basso, con errori tecnici che contro avversari più competitivi potrebbero costare caro. Tra le note positive si conferma la qualità di Esteves, sempre ordinato nella gestione del pallone, mentre Bozhinov si è distinto con un intervento decisivo che ha evitato il raddoppio. In avanti, invece, si è visto ancora troppo poco. Le occasioni create sono state limitate e il reparto offensivo dovrà trovare maggiore brillantezza e incisività. Con questa sfida si conclude ufficialmente il ritiro di Morgex. Da domani inizierà una nuova fase della preparazione, nella quale Paolo Bianco tirerà le prime somme sul lavoro svolto in Valle d’Aosta. Il tecnico, insieme al direttore sportivo Leonardo Gabbanini, dovrà ora valutare attentamente chi farà parte del progetto e quali saranno gli ultimi interventi sul mercato per consegnare al Pisa una rosa completa e competitiva. Il lavoro da fare è ancora tanto, ma il tempo per crescere non manca. Le prossime settimane saranno decisive per trasformare questo gruppo in una squadra pronta ad affrontare un campionato di Serie B che si preannuncia lungo, difficile e altamente competitivo

Last modified: Luglio 27, 2026