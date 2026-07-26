Written by Luglio 26, 2026 7:11 pm Pisa SC

Paolo Bianco: “Dodici giorni intensi in cui la squadra ha lavorato bene. I risultati in questa fase vanno presi per quelli che sono”

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PISA – Nel dopo gara mister Paolo Bianco ha commentato l’ultima gara a Morgex chiusasi con la sconfitta per 1-0 contro al Pro Vercelli.

Sono stati dodici giorni intensi in cui la squadra ha lavorato molto bene. Abbiamo chiuso il ritiro con una sconfitta, però in questo periodo della stagione i risultati bisogna prenderli per quelli che sono. La squadra ha avuto un atteggiamento propositivo negli allenamenti e nelle amichevoli. Adesso ci riposiamo qualche giorno e poi ripartiamo ancora più forte“.

Last modified: Luglio 27, 2026
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Pisa, il ritiro si chiude con una sconfitta: la ProVercelli passa 1-0 a Morgex

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