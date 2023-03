Riglione Rinasce: “Accuse ingiuste al Comune, noi ci dissociamo”

Scritto da admin• 3:57 pm• Pisa, Politica, Tutti

PISA – Il gruppo “Riglione Rinasce” gruppo apolitico che è stato creato in data 14 marzo 2021 da Cinzia Massai allo scopo di occuparsi esclusivamente delle problematiche di Riglione/Oratoio, dove tutti possono accedere e segnalare situazioni da sanare e opere da eseguire ci tiene a fare il punto sulla situazione dei lavori eseguiti e ancora da eseguire.

“Il nostro gruppo si dissocia totalmente dalle accuse rivolte a mezzo stampa all’amministrazione comunale”, afferma Cinzia Massai. Oggi questo Gruppo sente la necessità di effettuare un consuntivo delle opere di ripristino richieste il 17 marzo 2021, in occasione di un incontro organizzato a Riglione con tutta l’Amministrazione Comunale alla presenza del Sindaco Conti. In quella occasione fu consegnata una lista degli interventi che la cittadinanza riteneva utili. All’incontro fu invitato anche il Comitato di Quartiere Oratoio e Riglione, ma non ebbe interesse a presentare una loro lista di interventi per Oratoio, da integrare con quella di Riglione“, afferma Cinzia Massai.



Ecco le opere richieste ed eseguite dall’amministrazione comunale

Asfaltatura e marciapiedi di Via Calatafimi, via Fiorentina fino a Pisanello, via Renello Gemignani

Pisanello: riduzione di un marciapiede che invadeva troppo la carreggiata, costringendo gli

automobilisti ad invadere l’altra corsia, e messe balaustre di protezione per i pedoni.

scalinata, posizionamento cestini chiusi, anti abbandono sacchetti spazzatura.

Installazione di uno specchio in uscita di via Villa Glori e di uno specchio in piazza Leone XIII per

sicurezza dell’attraversamento pedonale.

Ripristino strada comunale in via Campi Elisi, da anni abbandonata.

Asfaltatura di via Enrico Malatesta e nuovi stalli per auto e moto, riservati ai residenti, con tanto di

tesserino.

Ripristinati tombini e coperte buche, laddove segnalato dai residenti.

Lavori in corso di esecuzione e in programma

intubatura dei due fossetti per allargare la strada in fondo a via Nocelli e istituzione di nuovi stalli di

parcheggio (progetto discusso con i residenti e già alla firma).

della scuola primaria Genovesi; sul posto è stato fatto il sopralluogo e verrà inserito un semaforo a

chiamata, cartellonistica adeguata e spostamento strisce pedonali troppo a ridosso dell’incrocio.

Latrofa ed un geometra della Pisamo, per esaminare la necessaria asfaltatura ed il posizionamento di

un punto luce. In tale occasione, è stata consegnata la documentazione protocollata con cui i residenti

avevano fatto la stessa richiesta alla precedente Amministrazione, in particolare all’allora Assessore

Serfogli, senza avere risposta.

parcheggio, danneggiato dalle radici, inserimento di arredo per bambini nel parco, installazione di

cestini chiusi e uno sgambatoio per cani.

problema delle radici troppo sporgenti dall’asfalto e possibile rimozione di un pino troppo pendente.

ridimensionamento della piazza e allargamento della corsia di transito che attraversa la piazza, molto

stretta e carreggiata non a norma.

collegare le telecamere con la Centrale Operativa.

“Riguardo alla richiesta di ripristino della Stazione dei Carabinieri a Riglione, è stata proposta la vecchia sede della Pubblica Assistenza in centro a Riglione (tra l’altro di proprietà del Comune) ed è stato effettuato un sopralluogo da parte dei Carabinieri, insieme all’Assessore Bonanno – afferma il Gruppo Riglione Rinasce – per valutarne la rispondenza ai requisiti necessari. Il parere dei Carabinieri, però, è stato negativo. In alternativa, è stato proposto all’assessore Bonanno di trasferire nella ex sede della Pubblica Assistenza la sezione distaccata della Polizia Municipale, ed eventualmente anche dell’Anagrafe, dall’attuale sede in piazza della Fornace, in modo da avere una maggiore visibilità. In questo caso, il sopralluogo con il Comandante Messerini avrebbe dato parere favorevole“, precisa concludendo il gruppo Riglione Rinasce.

