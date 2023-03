Illustrato il rifacimento della scuola media Niccolò Pisano a Marina di Pisa

Scritto da admin• 3:40 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Nell’ambito del programma dell’amministrazione comunale rivolto all’Edilizia Scolastica, si inserisce un nuovo, importante intervento avente per oggetto la demolizione e ricostruzione ex novo della Scuola Media “Niccolò Pisano” a Marina di Pisa, il cui progetto è stato illustrato questa mattina agli Organi di Informazione presso la Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti alla presenza del Sindaco di Pisa Michele Conti e dell’Assessore all’Edilizia Scolastica Raffaele Latrofa.

di Giovanni Manenti

Si tratta di un’iniziativa che – a fronte di una spesa complessiva di circa 5,5milioni di €uro, di cui euro 4,8 milioni finanziati con Fondi derivanti dal PNRR e per la sola residua parte di 700mila €uro a gravare sul bilancio comunale – consentirà di dotare il litorale di una struttura moderna e futuribile, secondo i dettami di sostenibilità sociale ed ambientale, tanto da ospitare, oltre a 9 Classi (tre Sezioni per ogni grado di istruzioni) per un totale di 225 alunni, spazi alternativi a disposizione della cittadinanza, quali Biblioteca, Auditorium, Palestra e financo un campo sportivo all’aperto.

In relazione a tale nuovo intervento, il Sindaco Michele Conti ha tenuto a precisare: “In questi anni dal nostro insediamento abbiamo lavorato molto sul versante dell’edilizia scolastica con risorse proprie del Comune ed ora, grazie all’utilizzo di Finanziamenti rivenienti dai Fondi PNRR, siamo in grado di programmare ulteriori interventi a favore degli Asili Nido e delle Scuole, in alcuni casi attraverso il rifacimento delle strutture ed in altri addirittura con la demolizione e la ricostruzione delle stesse. il che mi porta ad immaginare una città diversa, dove i bambini avranno spazi a loro disposizione molto più confortevoli sia all’interno delle Scuole che nei Giardini rispetto a quelli odierni, convinto come sono che nell’educazione scolastica, al di là dei meri aspetti formativi e pedagogici, la parte strutturale rivesta un ruolo fondamentale, ragion per cui la nostra Amministrazione ha ritenuto doveroso investirvi nell’interesse delle nuove generazioni“.

Più nello specifico, l’assessore Raffaele Latrofa ha evidenziato come: “nel corso del nostro mandato abbiamo in prima battuta lavorato sulle emergenze del comparto costituito dall’Edilizia Scolastica, intervenendo su ben 42 dei 62 edifici adibiti a Scuole ed Asili attraverso manutenzioni ordinarie e straordinarie quando non con interventi più importanti di riqualificazione sotto l’aspetto antisismico, mentre il progetto relativo alla Scuola Media “Niccolò Pisano” di Marina di Pisa riflette il futuro, vale a dire la realizzazione di strutture nuove di zecca e per il quale ci siamo aggiudicati un bando del PNRR per un importo dei lavori di 5,5milioni di €uro di cui la quota maggioritaria di 4,8milioni finanziata con Fondi europei. Avremo pertanto“, prosegue Latrofa, “una Scuola che rispecchia al massimo le caratteristiche sia tecnologiche che energetiche previste dalle attuali normative in materia di edilizia che si traducono in nessun consumo di suolo, grande risparmio energetico ed impianti fotovoltaici attraverso pertanto una concezione del tutto moderna di un ambiente scolastico molto permeabile alla Società civile, visto che è prevista una sorta di piazza all’interno unitamente alla realizzazione di Biblioteca, Auditorium ed una Palestra al chiuso oltre ad un impianto sportivo all’aperto, così da fornire la possibilità di fruire della Scuola per 9 Sezioni e 225 studenti, ma anche per i residenti così da favorire altresì l’integrazione sotto l’aspetto naturalistico in considerazione della presenza anche di una torre che permetterà una splendida vista sul litorale. Per ciò che concerne le previsioni in merito ai tempi di realizzazione“, conclude l’Assessore, “il programma prevede ora una seconda fase che scade il corrente 20 marzo per la presentazione da parte dello Studio di progettazione di Lucca del progetto preliminare, per poi addivenire all’inizio dei lavori entro il 2024 e la conclusione massima degli stessi entro il 30 giugno 2026 come stabiliscono le norme europee, così da potersi realisticamente prevedere che nella sessione scolastica 2026-’27 la struttura possa essere completata e funzionante“

