Riabilitazione robotica e digitale in età evolutiva: nasce Centro ambulatoriale unico in Italia

Written by Antonio Tognoli• 7:33 pm• Pisa, Attualità, Salute

CALAMBRONE – In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità 2024, oggi l’IRCCS Fondazione Stella Maris ha celebrato un doppio evento dedicato alle innovazioni tecnologiche nella riabilitazione per bambini e adolescenti con disabilità. La giornata è stata scandita da due momenti di rilievo: il Convegno Scientifico sull’Iniziativa Fit4MedRob e l’inaugurazione del primo Centro Ambulatoriale Pediatrico di Riabilitazione Tecnologica presso Eliopoli (Calambrone).

Il Convegno Scientifico Fit4MedRob.La mattinata si è aperta presso l’Auditorium della Fondazione con il Convegno Scientifico dedicato all’iniziativa Fit4MedRob, guidato dalla Prof.ssa Giuseppina Sgandurra, Responsabile scientifico del progetto per l’IRCCS e figura di riferimento nella riabilitazione pediatrica.

L’evento, partecipatissimo, ha esplorato le più recenti innovazioni in ambito tecnologico e robotico applicate alla riabilitazione. Tra i temi affrontati: i bisogni delle famiglie, i modelli organizzativi per implementare la riabilitazione robotica e le nuove frontiere come robot indossabile, robot-avatar, robot sociali ed intelligenza artificiale.

“La nostra missione – ha dichiarato la Prof.ssa Sgandurra, responsabile di INNOVATE LAB – è quella di validare nuovi modelli riabilitativi integrati e multifunzionali mirati ad offrire soluzioni altamente innovative che integrano tecnologia e assistenza, sempre a beneficio dei bambini e delle loro famiglie. Il centro rappresenterà uno spazio unico per lo sviluppo, la sperimentazione e la validazione di strumenti tecnologici e robotici che saranno creati, studiati, implementati e convalidati nella pratica clinica, grazie a una stretta collaborazione tra team multidisciplinari di clinici, ingegneri e data scientist, tutti insieme con l’obiettivo di migliorare la valutazione e la riabilitazione dei bambini con disturbi e/o disabilità dello sviluppo neurologico, integrando la pratica clinica con l’uso di strumenti tecnologici e robotici.

Il centro si baserà sulla solida rete multidisciplinare, dove professionisti di vari settori lavoreranno insieme, creando nel loro insieme un team unico, insieme ai bambini ed ai loro genitori, con l’obiettivo di creare le migliori soluzioni possibili nel percorso riabilitativo”.

Nasce oggi a Eliopoli un centro unico in Italia. Nel primo pomeriggio è stato inaugurato a Eliopoli il Centro Ambulatoriale Pediatrico di Riabilitazione Tecnologica, una struttura unica in Italia in quanto completamente dedicata alla riabilitazione robotica e digitale per il bambino. Questo nuovo polo multidisciplinare del Laboratorio INNOVATE riunisce clinici, ingegneri, data scientist e ricercatori, lavorando a stretto contatto con le famiglie per sviluppare, testare e validare strumenti tecnologici innovativi. Il centro si pone come obiettivi principali, innanzitutto quello di sperimentare e convalidare tecnologie commerciali esistenti, come robot complessi e sistemi virtuali, spesso progettati per adulti, adattandoli ai bisogni dei bambini mettendo a punto nuovi modelli riabilitativi integrati. Inoltre il Centro mira a sviluppare e testare nuove soluzioni tecnologiche, co-create per rispondere alle esigenze specifiche dei piccoli pazienti con disturbi e disabilità dello sviluppo neurologico. La struttura, che si estende su 500 m², include palestre riabilitative dotate di dispositivi altamente innovativi. È anche un punto di riferimento per studi avanzati sulla plasticità cerebrale e sull’analisi del movimento, con l’obiettivo di documentare i cambiamenti nei circuiti neuronali e nei movimenti corporei dopo trattamenti intensivi.

Un impegno costante per i diritti e la riabilitazione. La Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, celebrata ogni 3 dicembre, richiama l’attenzione sull’importanza di garantire diritti equi e piena partecipazione alle persone con disabilità. Secondo i dati ONU, circa il 15% della popolazione mondiale vive con una disabilità, includendo un bambino su dieci.

“L’IRCCS Fondazione Stella Maris da anni si dedica al miglioramento della qualità della vita dei bambini con disabilità, confermandosi un’eccellenza nel panorama internazionale. Grazie al Laboratorio INNOVATE, al lavoro dei ricercatori dell’Istituto Scientifico e alle sinergie con università e partner clinici – ha aggiunto il prof. Giovanni Cioni, Direttore Scientifico dell’IRCCS Fondazione Stella Maris – continuiamo a spingere i confini della scienza per offrire ai nostri pazienti le migliori opportunità di recupero e di qualità di vita”.

Last modified: Dicembre 3, 2024