Novembre 2024 segna un nuovo record di passeggeri a Pisa: incremento del 15,8% rispetto allo stesso mese del 2023

PISA – Altro mese record per il Sistema Aeroportuale Toscano, che raggiunge a novembre i 555 mila passeggeri complessivamente transitati dagli scali aeroportuali di Firenze e Pisa, con una crescita del 15,2% rispetto all’analogo mese del 2023.



Ai positivi risultati del mese hanno contribuito sia l’incremento dei movimenti dei voli passeggeri commerciali (+9,3%) sia il tasso di riempimento dei voli di linea, attestatosi all’84,3% (+3,1 punti percentuali). Già superato nel mese di novembre il totale dei passeggeri transitati nel 2023. Al 30 novembre 2024, infatti, sono circa 8,5 milioni i passeggeri complessivamente transitati, con una crescita del 10,4% rispetto al 2023.

L’aeroporto Galileo Galilei di Pisa segna un novembre record, con 317 mila passeggeri transitati e un incremento del 15,8% rispetto allo stesso mese del 2023. Il miglioramento del load factor (+4,2 punti percentuali), pari all’87,0%, e dei movimenti dei voli passeggeri commerciali (+7,6%) hanno contribuito positivamente ai risultati raggiunti a novembre. Inoltre, è in forte crescita nel mese sia il traffico commerciale nazionale (+35,9%) sia quello internazionale (+9,4%). Londra si conferma al primo posto della classifica delle destinazioni preferite dai passeggeri dello scalo pisano, seguita da Tirana, Palermo, Catania e Bari. L’aeroporto di Pisa raggiunge i 5,2 milioni di passeggeri nei primi undici mesi dell’anno, segnando il suo miglior risultato di sempre nel periodo, con un incremento del 15,8% rispetto al 2023.

Miglior mese di novembre di sempre per l’aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze, con 237 mila passeggeri transitati e un incremento del 14,4% rispetto al 2023. In miglioramento sia il numero dei voli passeggeri commerciali (+10,8%) sia il tasso di riempimento degli aeromobili, pari all’80,9% (+1,7 punti percentuali) rispetto al 2023. Il mese è caratterizzato dalla significativa crescita sia del traffico passeggeri nazionale (+17,7%) che di quello internazionale (+13,7%). La classifica del mese delle destinazioni preferite, servite con voli diretti, vede al primo posto Parigi, seguita da Londra, Barcellona, Roma e Amsterdam. Con i record mensili registrati in ogni singolo mese dell’anno, l’aeroporto di Firenze raggiunge i 3,3 milioni di passeggeri al 30 novembre 2024, con una crescita del 14,7% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Last modified: Dicembre 3, 2024