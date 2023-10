Primavera 2. Pari e patta per la squadra di mister Innocenti nel big-match

Scritto da admin• 10:13 pm• Pisa SC

PISA – Lo scontro al vertice del campionato Primavera 2 termina in parità (1-1) tra Pisa e Benevento al “Necchi Balloni” di Forte dei Marmi.



I nerazzurri in inferiorità numerica per più di un’ora riescono però a trovare addirittura il vantaggio con Coppola sul finire del primo tempo. I campani trovano il pareggio poco dopo il quarto d’ora con Di Serio su calcio di rigore. In virtù del risultato odierno Pisa e Benevento perdono la vetta della classifica a vantaggio del Cesena che diventa la nuova capolista dopo il successo esterno (3-2) contro il Bari.



PISA – BENEVENTO 1-1



PISA. Vukovic, Baldacci, Ghibaudo (85′ Lormanis), Saltalamacchia, Gueye, Coppola Frosali, Cannarsa (62′ Doveri), Ferrari (85′ Tosi), Bocs (62′ Bartolini), Raychev (70′ Campani). A disposizione. Baglini, Rosini, Casarsa, Rossi, Lovo, Fischer, Cenerini. Allenatore Innocenti.

BENEVENTO. Giangregorio, Di Martino (86′ Festiggi), Ciurleo, Eletto (46′ Donatiello), Panzarino, Marrone, Pangue, Pellegrino, Francescotti, Carriola (46′ Fierro), Di Serio. A disposizione. Palma, Damiano, Esposito, Polverino, Festino. Allenatore Rocco.

ARBITRO: Dario Di Francesco di Ostia Lido. Assistenti Bianchi-Meraviglia

RETI: 45′ Coppola, 62′ Di Serio (rig.)

NOTE: Ammoniti Saltalamacchia, Cannarsa, Bartolini, Rosini, Eletto, Marrone, Carriola, Di Serio. Espulso Frosali al 36′ per doppia ammonizione. Rec. 1′ pt; 3′ st.

