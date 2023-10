Scontro tra due auto a Legoli: tre feriti

Scritto da admin• 9:51 pm• Pisa, Cronaca, Cronaca, Pontedera, Tutti, Tutti

Una delle due auto, alimentata a GPL, si è ribaltata

PISA – Due squadre dei Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenute sabato 28 ottobre alle ore 19.45, in Via delle Colline per Legoli nel Comune di Pontedera per un incidente stradale.



Sono tre le persone rimaste ferite estratte dal 118 e trasportate nel vicino ospedale Felice Lotti di Pontedera.

L’intervento dei Vigili del Fuoco di Cascina e Pontedera è servito a mettere in sicurezza le due auto coinvolte tra cui una ribaltata alimentata a GPL. Sul posto i Carabinieri per i rilievi e la determinazione delle cause del sinistro.

Last modified: Ottobre 28, 2023