Venezia-Pisa 2-1. Pierini e Johnsen rimontano l’iniziale vantaggio di Valoti

PISA – Il Pisa esce sconfitto da Venezia (2-1). Vantaggio di Valoti su rigore poi il pari di Pierini e nella ripresa i cambi decidono la partita con Johnsen che al minuto 75 porta in vantaggio i lagunari.





di Antonio Tognoli





QUI VENEZIA. Nel Venezia non c’è lo squalificato Zampano, gioca Sverko. Vanoli conferma in attacco il tandem Pierini-Pohjanpalo, chance da titolare per l’ex Brescia Bjarkason sulla fascia destra. Jajalo torna in panchina ad otto mesi di distanza dall’infortunio.

QUI PISA. Ernesto Torregrossa ha avuto un fastidio durante la rifinitura ed è stato lasciato a riposo precauzionale. L’attaccante nerazzurro alla fine non va neanche in panchina. Nella formazione titolare Aquilani conferma il 3-4-2-1. Davanti a Nicolas ci sono Canestrelli, Leverbe e Beruatto con Valori e Vignato appena a ridosso di Mlakar unica punta. Quasi seicento i tifosi nerazzurri che hanno seguito la squadra al Penzo.

IL PRIMO TEMPO. Pisa in maglia gialla, Venezia in arancio verde. Il Pisa parte senza paura mantenendo il possesso palla. Al 3’ Bertinato stende Barbieri lanciato a rete. Ghersini assegna il rigore e il VAR conferma la decisione. Sul dischetto c’è Valoti che realizza il suo secondo gol in maglia nerazzurra e porta in vantaggio il Pisa, nonostante Bertinato avesse intuito l’angolo: 1-0. Il Venezia accusa il colpo. Il Pisa conquista un corner che però non ha esito. Leverbe rimedia in giallo ingenuo. La risposta del Venezia al gol del Pisa arriva al decimo con un destro di Pohjanpalo dopo una grande discesa di Busio: palla a lato con Nicolas che sorveglia la situazione. Il Pisa controlla il vantaggio. Match veloce giocato bene dalle due squadre senza però grandi occasioni. Il Pisa autore di buone trame. Barbieri cerca con un traversone Mlakar ma l’attaccante sloveno non arriva all’appuntamento con il gol. Nerazzurri pericolosi intorno al 24’: Veloso apre per Marin il quale lascia partire un cross dalla destra, controllo difettoso della difesa lagunare palla ad Esteves che al volo impegna Bertinato che devia in corner. Grande occasione per i nerazzurri non sfruttata dal portoghese che si era trovato in buona posizione. Ma forse nel miglior momento del Pisa il Venezia trova il pareggio al minuto 31 sugli sviluppi di un corner, ribattuta della difesa su cui si avventa Pierini, che con un gran sinistro trova l’angolo alla sinistra di Nicolas: 1-1. Gran gol per il bomber di Vanoli, il quarto della stagione. Venezia pericoloso sulle ali dell’entusiasmo con un cross da sinistra per la testa di Busio, palla di poco alta sopra la traversa. Ancora i veneti al minuto 41 con un tiro dal limite di controbalzo di Pierini che termina però ampiamente sul fondo. Brividi nel finale del primo tempo per una punizione dal limite concessa da Ghersini per fallo di Beruatto. Tessmann calcia alto sopra la traversa. Non è finita qui però. Al 46’ indecisione del portiere Bertinato ma né Valoti né Mlakar ne approfittano. Prima del riposo ci prova Marin dalla distanza ma Bertinato vola nell’angolino e salva il risultato. Il primo tempo dopo tre minuti di recupero termina 1-1.



IL SECONDO TEMPO. Nel Pisa ad inizio ripresa Hermannsson prende il posto di Leverbe già ammonito. Partono meglio i lagunari sospinti dal loro pubblico. Ellertsson ha subito la grande chance di portare in vantaggio i suoi servito da Busio: palla a lato di pochissimo. La risposta del Pisa non si fa attendere con l’azione sulla sinistra di Esteves e il cross di Valoti su cui non arriva alla deviazione Vignato appostato sul primo palo. Primi due cambi per il Pisa al minuto 61: dentro Moreo e Piccinini fuori Vignato e Mlakar che sicuramente non hanno disputato la loro miglior partita. Il Venezia conquista un altro corner: Busio anticipa tutti ma la sfera termina sul fondo. I lagunari operano ancora due cambi al 70’: dentro Dembele e Andersen, fuori Modolo e Busio con Pohjanpalo che diventa il capitano degli arancioneroverdi. Al minuto 74 però il Venezia trova il gol del 2-1: imbucata centrale di Tessmann per il nuovo entrato Johnsen che con il destro gira nell’angolino: 2-1. Lagunari che ribaltano la partita e si portano in vantaggio. Il Pisa non ci sta. Dentro subito Lisandru Tramoni per Veloso. I nerazzurri attaccano ora ad una sola porta e guadagnano due corner senza però arrivare al tiro. Dembele arrivato lo scorso anno dal Torino, prima finisce sulla lista dei cattivi, poi prova la conclusione dal limite fiacco facile tra le braccia di Nicolas. Al minuto 83 rientra dopo il lungo infortunio Gliozzi al posto di Valoti. Sono cinque i minuti di recupero. Piccinini sfiora il 2-2 con un destro su azione d’angolo palla deviata ma l’arbitro non concede neppure il corner. Minuti finali concitati. Piccinini viene ammonito. Il Pisa però esce sconfitto dal Penzo



VENEZIA – PISA 2-1

VENEZIA (4-4-2): Bertinato; Candela, Altare, Modolo (70’ Dembele), Sverko; Bjarkason (61’ Lella) Busio (70’ Andersen) Tessmann, Ellertsson; Pierini (61’ Johnsen), Pohjanpalo (83’ Gytkjaer) A disp. Grandi, Purg, Busato, Ullmann, Jajalo, Cheryshev, Olivieri. All. Paolo Vanoli

PISA (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Leverbe (46’ Hermannsson), Beruatto; Barbieri, Marin, Veloso (75’ Tramoni L.) Esteves; Valoti (83’ Gliozzi), Vignato (61’ Piccinini), Mlakar (61’ Moreo). A disp. Loria, Campani, Nagy, Masucci, Arena, Calabresi, Barberis. All. Alberto Aquilani.

ARBITRO: Ghersini della sezione di Genova

RETI: 5’ Valoti (P, rig.), 31’ Pierini (V), 74’ Johnsen (V)

NOTE. Giornata nuvolosa, terreno in buone condizioni. Angoli 5-4. Ammoniti Bertinato, Leverbe, Barbieri, Hermannsson, Dembele. Rec. pt 3’.

