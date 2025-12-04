Presentato l’itinerario presepiale delle festività natalizie 2025 in provincia di Pisa

Città dei Presepi e Confcommercio Provincia di Pisa, insieme per promuovere il Natale del circuito presepiale Terre di Presepi.
PISA – Da undici anni Terre di Presepi, l’itinerario presepiale più lungo d’Italia proposto dall’Associazione Nazionale Città dei Presepi rappresenta la proposta per la valorizzazione dei luoghi di provincia, dei paesi e delle cittadine fuori dai circuiti turistici.
E con la scoperta dei presepi si apprezzano anche le caratteristiche paesaggistiche, architettoniche ed enogastronomiche di tante realtà. La provincia di Pisa è stata fin dall’inizio uno dei luoghi che ha fatto da motore a questo movimento che muove in tutto più di un milione di visitatori. Sono infatti molte le realtà provinciali che propongono un presepe artistico visitabile e di attrazione turistica, o una rappresentazione vivente. Parrocchie, diocesi, amministrazioni comunali e presepisti, insieme per raccontare il Natale della tradizione; tutti collegati attraverso l’itinerario di Terre di Presepi . Cartina alla mano e numero attribuito a ogni presepe, il visitatore si trova in mano un itinerario unico nel suo genere.
“La sinergia con Confcommercio Pisa rappresenta un importante ulteriore tassello nella rete di attori che agiscono sul territorio per valorizzare a Natale e con i presepi quel patrimonio di arte, saperi, artigianato, tradizione e fede di cui la Toscana diffusa e la provincia di Pisa conservano e si tramando negli anni valori e identità. Da più di un decennio Terre di Presepi è diventata una proposta turistica che nasce dal basso e si alimenta con un sistema virtuoso e partecipativo. Ora con Confcommercio potremo avere una marcia in più” dichiara il coordinatore di Terre di Presepi e Città di Presepi Fabrizio Mandorlini.
“La provincia di Pisa è stata, in un certo senso, precursore nell’itinerario dei presepi: già dal 2014 aveva avviato un percorso che, dopo undici anni, è cresciuto fino a raggiungere una dimensione nazionale” – afferma il presidente di ConfTurismo Confcommercio Pisa Cesare Andrisano – “Il territorio ospita tantissime realtà presepiali, dal presepe vivente ai presepi aperti, da quelli meccanizzati e molte altre tipologie. Pisa e la sua provincia offrono quindi le condizioni ideali per valorizzare un turismo esperienziale e diffuso, capace di unire arte, fede, tradizione, religione, ma anche enogastronomia e la valorizzazione delle piccole eccellenze artigianali presenti nel territorio. Il turismo presepiale muove oltre un milione di visitatori ogni anno e testimonia l’attenzione crescente verso questo mondo”.
“Sosteniamo con convinzione un’iniziativa che costituisce un indiscutibile volano di attrazione per numerose realtà, paesi e borghi del nostro territorio, portando un notevole contributo al nostro tessuto commerciale e produttivo che durante le festività natalizie può beneficiare di un flusso di visitatori non convenzionale proprio attraverso il presepe e la rete dell’itinerario Terre di Presepi” le parole di Alessio Giovarruscio, assistente del direttore di Confcommercio Provincia di Pisa.
Numerose le autorità presenti alla conferenza stampa di presentazione: Marica Guerrini (Sindaca di Palaia e delegata al Turismo dell’Unione Valdera), Antonio Morelli (Vicepresidente nazionale Città dei Presepi), Fabiola Franchi (Vicesindaca Comune di Vicopisano), Paolo Pesciatini (assessore al Turismo Comune di Pisa), Bice Del Giudice (assessore al Commercio Comune di Cascina), Fabio Mencarelli (assessore al Commercio Comune di Calci), Fabrizio Marconi (assessore al Turismo Comune di Casciana Terme Lari), Silvia Battaglini (referente Servizi promozione e comunicazione Museo di Storia Naturale di Calci), una rappresentanza dell’Unità pastorale di San Martino a Ulmiano e Angelo Perini (Presepe dell’Angelo di San Giovanni alla Vena).
L’elenco completo di Terre di Presepi in provincia di Pisa:
3 – SAN MINIATO
Mostra presepiale “L’Italia dei Presepi”
Chiesa di San Francesco
30 novembre – 18 gennaio
Aperta fine settimana e festivi
Domenica 29 dicembre ore 15 Presepe Vivente
Calendario dell’Avvento sulla Facciata del Seminario Vescovile. Via dei Presepi nel centro storico.
Novità: NATIVITY TUSCANI – L’ARTIGIANATO REGIONALE
Per gite e gruppi info: 329 9875817
4 CIGOLI – San Miniato
Presepe artistico-tecnologico
7 dicembre – 11 gennaio
Aperto tutti i giorni h 10 -12 e 15,30-18,30
5 SAN ROMANO – Montopoli
Presepe artistico-Monumentale
7 dicembre -11 gennaio
Aperto tutti i giorni h 9 -12 e 15-19
8 SAN GIOVANNI ALLA VENA – Vicopisano
Presepe dell’Angelo ed esposizione
21 dicembre – 11 gennaio
Tutti i giorni h. 15 – 19,30 – Al mattino solo giorni feriali su appuntamento.
9 NICOSIA DI CALCI
Presepe artistico
Inaugurazione: 20 dicembre ore 16
Aperto: 15 e 22 dicembre h 15-18;
25 dicembre h 16 -19;
26 dicembre – 6 gennaio tutti i giorni h 15-18.
12 ORATOIO – Pisa
Presepe tradizionale realizzato all’interno del campanile della chiesa
Chiesa di San Michele Arcangelo – Via Oratoio 69
7 dicembre – 11 gennaio
Aperto tutti i giorni dalle 8,45 alle 18,30
17 TRE COLLI – Calci
Presepe artistico
8 dicembre – 6 gennaio h 15-18.
Inaugurazione 8 dicembre h. 17
Aperto sabato e festivi, dal 23 dicembre tutti i giorni fino al 6 gennaio.
19 PONTE A EGOLA – San Miniato
Presepe monumentale in cuoio nel bottale
8 dicembre – 11 gennaio
Piazza Guido Rossa
Sempre visitabile
20 USIGLIANO DI LARI
Museo del Presepe e delle attività agricole
Cantine Vecchia Fattoria Castelli – Via della Cella 4B.
Aperto tutto l’anno su prenotazione.
Visite guidate ogni giovedì alle 21,15. Info 340 2938191
21 VAL DI CAVA – Pontedera
Presepe vivente presso chiesa di Val di Cava
6 gennaio h 15,30 – 19
Via dei Presepi a Treggiaia e Val di Cava 20 dicembre – 6 gennaio
All’aperto, sempre visitabile
22 PONTEDERA
Via dei Presepi 8 dicembre – 6 gennaio
Presepe artistico Chiesa di San Giuseppe
Aperto feriali ore 9 – 18,30
festivi ore 9,30-12,30 e 15,30-18,30
Presepe artistico Chiesa dei Cappuccini
Aperto ore 8-12 e 16,30-19 (festivi fino alle 20)
Presepe artistico Vecchio Oratorio sul Ponte Napoleone
Sempre visitabile dal vetro esterno fino al 2 febbraio
Presepe artistico Duomo
Aperto con gli orari della Chiesa
24 CASCINA
Esposizione presepiale
Scuola Paritaria Santa Teresa – Cif
24 dicembre – 6 gennaio
Aperta tutti i giorni dalle 15,30 alle 19
26 FORCOLI – Palaia
Mostra permanente del Presepe
Corso Garibaldi 20
8 dicembre – 11 gennaio
Venerdì, sabato, domenica e festivi h 15,30- 19,30 info: 333 6837558
Via Nuova (Ingresso Cortile Castello)
Presepe vivente
26 dicembre h. dalle 15 alle 18,30
28 ROFFIA – San Miniato
Presepe artistico
30 novembre – 11 gennaio
Aperto tutti i festivi h 15,30 -19
29 CASCIANA TERME – LARI
Via dei Presepi (estesa anche alle frazioni)
8 dicembre
6 gennaio
Sempre aperta
CASCIANA TERME
Presepe Vivente
14 dicembre h 15,30
32 RIGLIONE – Pisa
Presepe tradizionale con meccanizzazioni ed effetti luce
Chiesa dei SS. Ippolito e Cassiano – Piazza Leone XIII n. 4
7 dicembre – 11 gennaio
Aperto tutti i giorni dalle 8,45 alle 18,30
36 MONTOPOLI IN V/ARNO
Via dei Presepi nel centro storico
8 dicembre – 6 gennaio
All’aperto, sempre visitabile
47 SANTA COLOMBA – Bientina
Presepe vivente
28 dicembre e 6 gennaio dalle h 15
52 MONTECASTELLO – Pontedera
Via dei Presepi
8 dicembre – 6 gennaio
All’aperto, sempre visitabile
53 GELLO – Pontedera
Via dei Presepi
1 dicembre – 6 gennaio – Aperta h 15 -18 feriali, sabato e festivi h 10 -12 e 15-18.
54 S. LUCIA – Pontedera
Presepe vivente – 5 gennaio h 17,30 – 19,30
55 MUSEO DI STORIA NATURALE CALCI
Presepe storico meccanizzato Meucci
Calci via Roma 79
8 dicembre – 25 gennaio dal lunedì al sabato: h 9-19; domenica e festivi: h 9 -20 – biglietto presepi: 1 euro.
60 CALCINAIA
Presepe artistico poliscenico
Via XX Settembre
8 dicembre – 11 gennaio
Nei giorni 8-21-25-26 dicembre e 4-6-11 gennaio h 10,30-12,30 e 15,30-19,30;
7- 27 dicembre e 1 gennaio h 15,30-19,30
Negli altri giorni su prenotazione.
75 POMARANCE
Presepe storico-artistico permanente
Chiesa di San Giovanni Battista, via Mascagni
Sempre visitabile in base agli orari di aperturavdella chiesa
82 RIPARBELLA
Presepe artistico-meccanizzato
Piazza della Madonna 1
24 dicembre – 2 febbraio
Aperto tutti giorni h 9 – 20
93 CASTELFRANCO DI SOTTO
Centro Storico – Presepe vivente
20 dicembre h 21
94 LEGOLI – Peccioli
Presepe vivente
4 gennaio dalle h 16,00 alle h 18,00
96 S.CROCE S/ARNO
8 dicembre – 8 gennaio
Presepe Settecentesco
Monastero di Santa Cristiana – via Viucciola 1
Aperto: feriale h 18-19, domenica e festivi h 11-12.
Via dei presepi
Nei negozi del corso, nel centro storico e nella chiesa collegiata in piazza Garibaldi
99 MONTEFOSCOLI – Palaia
Presepe vivente
6 gennaio dalle ore 15,30 alle ore 19
Attraverso quadri viventi ispirati all’opera del Tintoretto, saranno messe in scena le natività di Maria, del Battista e di Gesù. Info 320 0291217
101 ULMIANO – San Giuliano Terme
Presepe artistico e storico meccanizzato
14 dicembre – 6 gennaio
Aperto tutti i giorni h 15-18. Inaugurazione 13 dicembre h 17
104 PISA
Presepe tradizionale realizzato dall’Unitalsi
Chiesa di Sant’Apollonia
6 dicembre – 11 gennaio
Aperto: Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14,30 alle 17,30, martedì e giovedì dalle 8,30 alle 13,30, sabato, domenica e festivi 9- 17Last modified: Dicembre 4, 2025