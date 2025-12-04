Presentato l’itinerario presepiale delle festività natalizie 2025 in provincia di Pisa

Written by admin• 6:52 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

Città dei Presepi e Confcommercio Provincia di Pisa, insieme per promuovere il Natale del circuito presepiale Terre di Presepi.

PISA – Da undici anni Terre di Presepi, l’itinerario presepiale più lungo d’Italia proposto dall’Associazione Nazionale Città dei Presepi rappresenta la proposta per la valorizzazione dei luoghi di provincia, dei paesi e delle cittadine fuori dai circuiti turistici.

E con la scoperta dei presepi si apprezzano anche le caratteristiche paesaggistiche, architettoniche ed enogastronomiche di tante realtà. La provincia di Pisa è stata fin dall’inizio uno dei luoghi che ha fatto da motore a questo movimento che muove in tutto più di un milione di visitatori. Sono infatti molte le realtà provinciali che propongono un presepe artistico visitabile e di attrazione turistica, o una rappresentazione vivente. Parrocchie, diocesi, amministrazioni comunali e presepisti, insieme per raccontare il Natale della tradizione; tutti collegati attraverso l’itinerario di Terre di Presepi . Cartina alla mano e numero attribuito a ogni presepe, il visitatore si trova in mano un itinerario unico nel suo genere.

“La sinergia con Confcommercio Pisa rappresenta un importante ulteriore tassello nella rete di attori che agiscono sul territorio per valorizzare a Natale e con i presepi quel patrimonio di arte, saperi, artigianato, tradizione e fede di cui la Toscana diffusa e la provincia di Pisa conservano e si tramando negli anni valori e identità. Da più di un decennio Terre di Presepi è diventata una proposta turistica che nasce dal basso e si alimenta con un sistema virtuoso e partecipativo. Ora con Confcommercio potremo avere una marcia in più” dichiara il coordinatore di Terre di Presepi e Città di Presepi Fabrizio Mandorlini.

“La provincia di Pisa è stata, in un certo senso, precursore nell’itinerario dei presepi: già dal 2014 aveva avviato un percorso che, dopo undici anni, è cresciuto fino a raggiungere una dimensione nazionale” – afferma il presidente di ConfTurismo Confcommercio Pisa Cesare Andrisano – “Il territorio ospita tantissime realtà presepiali, dal presepe vivente ai presepi aperti, da quelli meccanizzati e molte altre tipologie. Pisa e la sua provincia offrono quindi le condizioni ideali per valorizzare un turismo esperienziale e diffuso, capace di unire arte, fede, tradizione, religione, ma anche enogastronomia e la valorizzazione delle piccole eccellenze artigianali presenti nel territorio. Il turismo presepiale muove oltre un milione di visitatori ogni anno e testimonia l’attenzione crescente verso questo mondo”.

“Sosteniamo con convinzione un’iniziativa che costituisce un indiscutibile volano di attrazione per numerose realtà, paesi e borghi del nostro territorio, portando un notevole contributo al nostro tessuto commerciale e produttivo che durante le festività natalizie può beneficiare di un flusso di visitatori non convenzionale proprio attraverso il presepe e la rete dell’itinerario Terre di Presepi” le parole di Alessio Giovarruscio, assistente del direttore di Confcommercio Provincia di Pisa.

Numerose le autorità presenti alla conferenza stampa di presentazione: Marica Guerrini (Sindaca di Palaia e delegata al Turismo dell’Unione Valdera), Antonio Morelli (Vicepresidente nazionale Città dei Presepi), Fabiola Franchi (Vicesindaca Comune di Vicopisano), Paolo Pesciatini (assessore al Turismo Comune di Pisa), Bice Del Giudice (assessore al Commercio Comune di Cascina), Fabio Mencarelli (assessore al Commercio Comune di Calci), Fabrizio Marconi (assessore al Turismo Comune di Casciana Terme Lari), Silvia Battaglini (referente Servizi promozione e comunicazione Museo di Storia Naturale di Calci), una rappresentanza dell’Unità pastorale di San Martino a Ulmiano e Angelo Perini (Presepe dell’Angelo di San Giovanni alla Vena).

L’elenco completo di Terre di Presepi in provincia di Pisa:

3 – SAN MINIATO

Mostra presepiale “L’Italia dei Presepi”

Chiesa di San Francesco

30 novembre – 18 gennaio

Aperta fine settimana e festivi

Domenica 29 dicembre ore 15 Presepe Vivente

Calendario dell’Avvento sulla Facciata del Seminario Vescovile. Via dei Presepi nel centro storico.

Novità: NATIVITY TUSCANI – L’ARTIGIANATO REGIONALE

Per gite e gruppi info: 329 9875817

4 CIGOLI – San Miniato

Presepe artistico-tecnologico

7 dicembre – 11 gennaio

Aperto tutti i giorni h 10 -12 e 15,30-18,30

5 SAN ROMANO – Montopoli

Presepe artistico-Monumentale

7 dicembre -11 gennaio

Aperto tutti i giorni h 9 -12 e 15-19

8 SAN GIOVANNI ALLA VENA – Vicopisano

Presepe dell’Angelo ed esposizione

21 dicembre – 11 gennaio

Tutti i giorni h. 15 – 19,30 – Al mattino solo giorni feriali su appuntamento.

9 NICOSIA DI CALCI

Presepe artistico

Inaugurazione: 20 dicembre ore 16

Aperto: 15 e 22 dicembre h 15-18;

25 dicembre h 16 -19;

26 dicembre – 6 gennaio tutti i giorni h 15-18.

12 ORATOIO – Pisa

Presepe tradizionale realizzato all’interno del campanile della chiesa

Chiesa di San Michele Arcangelo – Via Oratoio 69

7 dicembre – 11 gennaio

Aperto tutti i giorni dalle 8,45 alle 18,30

17 TRE COLLI – Calci

Presepe artistico

8 dicembre – 6 gennaio h 15-18.

Inaugurazione 8 dicembre h. 17

Aperto sabato e festivi, dal 23 dicembre tutti i giorni fino al 6 gennaio.

19 PONTE A EGOLA – San Miniato

Presepe monumentale in cuoio nel bottale

8 dicembre – 11 gennaio

Piazza Guido Rossa

Sempre visitabile

20 USIGLIANO DI LARI

Museo del Presepe e delle attività agricole

Cantine Vecchia Fattoria Castelli – Via della Cella 4B.

Aperto tutto l’anno su prenotazione.

Visite guidate ogni giovedì alle 21,15. Info 340 2938191

21 VAL DI CAVA – Pontedera

Presepe vivente presso chiesa di Val di Cava

6 gennaio h 15,30 – 19

Via dei Presepi a Treggiaia e Val di Cava 20 dicembre – 6 gennaio

All’aperto, sempre visitabile

22 PONTEDERA

Via dei Presepi 8 dicembre – 6 gennaio

Presepe artistico Chiesa di San Giuseppe

Aperto feriali ore 9 – 18,30

festivi ore 9,30-12,30 e 15,30-18,30

Presepe artistico Chiesa dei Cappuccini

Aperto ore 8-12 e 16,30-19 (festivi fino alle 20)

Presepe artistico Vecchio Oratorio sul Ponte Napoleone

Sempre visitabile dal vetro esterno fino al 2 febbraio

Presepe artistico Duomo

Aperto con gli orari della Chiesa

24 CASCINA

Esposizione presepiale

Scuola Paritaria Santa Teresa – Cif

24 dicembre – 6 gennaio

Aperta tutti i giorni dalle 15,30 alle 19

26 FORCOLI – Palaia

Mostra permanente del Presepe

Corso Garibaldi 20

8 dicembre – 11 gennaio

Venerdì, sabato, domenica e festivi h 15,30- 19,30 info: 333 6837558

Via Nuova (Ingresso Cortile Castello)

Presepe vivente

26 dicembre h. dalle 15 alle 18,30

28 ROFFIA – San Miniato

Presepe artistico

30 novembre – 11 gennaio

Aperto tutti i festivi h 15,30 -19

29 CASCIANA TERME – LARI

Via dei Presepi (estesa anche alle frazioni)

8 dicembre

6 gennaio

Sempre aperta

CASCIANA TERME

Presepe Vivente

14 dicembre h 15,30

32 RIGLIONE – Pisa

Presepe tradizionale con meccanizzazioni ed effetti luce

Chiesa dei SS. Ippolito e Cassiano – Piazza Leone XIII n. 4

7 dicembre – 11 gennaio

Aperto tutti i giorni dalle 8,45 alle 18,30

36 MONTOPOLI IN V/ARNO

Via dei Presepi nel centro storico

8 dicembre – 6 gennaio

All’aperto, sempre visitabile

47 SANTA COLOMBA – Bientina

Presepe vivente

28 dicembre e 6 gennaio dalle h 15

52 MONTECASTELLO – Pontedera

Via dei Presepi

8 dicembre – 6 gennaio

All’aperto, sempre visitabile

53 GELLO – Pontedera

Via dei Presepi

1 dicembre – 6 gennaio – Aperta h 15 -18 feriali, sabato e festivi h 10 -12 e 15-18.

54 S. LUCIA – Pontedera

Presepe vivente – 5 gennaio h 17,30 – 19,30

55 MUSEO DI STORIA NATURALE CALCI

Presepe storico meccanizzato Meucci

Calci via Roma 79

8 dicembre – 25 gennaio dal lunedì al sabato: h 9-19; domenica e festivi: h 9 -20 – biglietto presepi: 1 euro.

60 CALCINAIA

Presepe artistico poliscenico

Via XX Settembre

8 dicembre – 11 gennaio

Nei giorni 8-21-25-26 dicembre e 4-6-11 gennaio h 10,30-12,30 e 15,30-19,30;

7- 27 dicembre e 1 gennaio h 15,30-19,30

Negli altri giorni su prenotazione.

75 POMARANCE

Presepe storico-artistico permanente

Chiesa di San Giovanni Battista, via Mascagni

Sempre visitabile in base agli orari di aperturavdella chiesa

82 RIPARBELLA

Presepe artistico-meccanizzato

Piazza della Madonna 1

24 dicembre – 2 febbraio

Aperto tutti giorni h 9 – 20

93 CASTELFRANCO DI SOTTO

Centro Storico – Presepe vivente

20 dicembre h 21

94 LEGOLI – Peccioli

Presepe vivente

4 gennaio dalle h 16,00 alle h 18,00

96 S.CROCE S/ARNO

8 dicembre – 8 gennaio

Presepe Settecentesco

Monastero di Santa Cristiana – via Viucciola 1

Aperto: feriale h 18-19, domenica e festivi h 11-12.

Via dei presepi

Nei negozi del corso, nel centro storico e nella chiesa collegiata in piazza Garibaldi

99 MONTEFOSCOLI – Palaia

Presepe vivente

6 gennaio dalle ore 15,30 alle ore 19

Attraverso quadri viventi ispirati all’opera del Tintoretto, saranno messe in scena le natività di Maria, del Battista e di Gesù. Info 320 0291217

101 ULMIANO – San Giuliano Terme

Presepe artistico e storico meccanizzato

14 dicembre – 6 gennaio

Aperto tutti i giorni h 15-18. Inaugurazione 13 dicembre h 17

104 PISA

Presepe tradizionale realizzato dall’Unitalsi

Chiesa di Sant’Apollonia

6 dicembre – 11 gennaio

Aperto: Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14,30 alle 17,30, martedì e giovedì dalle 8,30 alle 13,30, sabato, domenica e festivi 9- 17

Last modified: Dicembre 4, 2025