Aeroporto. Record passeggeri di sempre per il Galilei di Pisa

PISAToscana Aeroporti supera per la prima volta la soglia dei 600 mila passeggeri nel mese di novembre. Con 613 mila passeggeri complessivamente transitati dagli aeroporti di Firenze e Pisa, infatti, registra un incremento del +10,4% in confronto a novembre 2024.

La crescita del segmento di traffico internazionale (+16,6%) ha più che compensato la flessione del segmento nazionale (-5,8%). Al 30 novembre 2025, il Sistema Aeroportuale Toscano ha già superato il totale dei passeggeri transitati nell’intero 2024, raggiungendo i 9,2 milioni di passeggeri e con un incremento del +8,4% sul 2024.

L’Aeroporto “Galileo Galilei” di Pisa segna il miglior novembre di sempre con 348 mila passeggeri transitati e un incremento del +9,5% sul 2024. La positiva performance del segmento di mercato internazionale (+16,1%) ha più compensato la flessione di quello nazionale (-2,2%). Tirana conquista il primato delle rotte maggiormente servite, seguita da Londra, Palermo, Catania e Bari. Al 30 novembre 2025, lo scalo pisano ha già superato il totale dei passeggeri transitati nel 2024. Sono 5,6 milioni, infatti, i passeggeri con una crescita del +7,7% rispetto allo stesso periodo del 2024.

