Aeroporto. Record passeggeri di sempre per il Galilei di Pisa

Written by admin• 6:54 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Toscana Aeroporti supera per la prima volta la soglia dei 600 mila passeggeri nel mese di novembre. Con 613 mila passeggeri complessivamente transitati dagli aeroporti di Firenze e Pisa, infatti, registra un incremento del +10,4% in confronto a novembre 2024.

La crescita del segmento di traffico internazionale (+16,6%) ha più che compensato la flessione del segmento nazionale (-5,8%). Al 30 novembre 2025, il Sistema Aeroportuale Toscano ha già superato il totale dei passeggeri transitati nell’intero 2024, raggiungendo i 9,2 milioni di passeggeri e con un incremento del +8,4% sul 2024.

L’Aeroporto “Galileo Galilei” di Pisa segna il miglior novembre di sempre con 348 mila passeggeri transitati e un incremento del +9,5% sul 2024. La positiva performance del segmento di mercato internazionale (+16,1%) ha più compensato la flessione di quello nazionale (-2,2%). Tirana conquista il primato delle rotte maggiormente servite, seguita da Londra, Palermo, Catania e Bari. Al 30 novembre 2025, lo scalo pisano ha già superato il totale dei passeggeri transitati nel 2024. Sono 5,6 milioni, infatti, i passeggeri con una crescita del +7,7% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Last modified: Dicembre 4, 2025