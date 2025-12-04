Torna la Rassegna degli Spettacoli di Natale all’Olimpia di Vecchiano

Written by admin• 4:42 pm• Vecchiano, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

VECCHIANO – Una rassegna teatrale natalizia a ingresso libero fino ad esaurimento posti: tornano con le Feste gli spettacoli gratuiti all’Olimpia di Vecchiano, una serie di eventi realizzati dal Comune di Vecchiano in collaborazione con lo sponsor Toscana Energia.

“Dopo i lavori di ristrutturazione Pnrr del Teatro Olimpia e alcuni interventi di adeguamento degli impianti, torna a riaprirsi il sipario sotto le Feste”, affermano il Sindaco Massimiliano Angori e l’Assessore alla Cultura Lorenzo Del Zoppo. “Stiamo lavorando contemporaneamente a ridare continuità alla vita culturale dell’Olimpia, dopo questo periodo necessario di lavorazioni, e confidiamo di organizzare altri appuntamenti anche istituzionali. già nei primi mesi del. 2026,di cui daremo ampia informazione. Crediamo che, in un periodo complesso come quello che stiamo vivendo, continuare a diffondere la cultura rappresenti più che mai una forma di riscoperta della consapevolezza di quanto l’essere umano abbia la vocazione a produrre forme d’ arte che per definizione ispirano a valori di solidarietà e valorizzazione della vita umana stessa. Principi che oggi più che mai vale la pena sottolineare, approfittando anche di queste Feste natalizie“.

Di seguito il programma natalizio degli eventi che avrà inizio da domenica 7 dicembre. Gli appuntamenti sono tutti ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

DOMENICA 7 DICEMBRE

“Sorella Terra”

ore 18.00

Acura di Associazione Canto e Cultura Artevocale

ingresso libero

DOMENICA 14 DICEMBRE

“Auguri di Natale”

ore 18.00

A cura di Associazione Musicale Filarmonica Senofonte Prato

ingresso libero

GIOVEDì 1 GENNAIO

“Concerto di Capodanno”

ore 18:00

Si esibisce il Maestro Gianni Bicchierini, pianoforte

ingresso libero

MARTEDì 6 GENNAIO

“LA BEFANA VIEN DI NOTTE… NEL PRESEPE DA FAVOLA…”

Ore 21.00

A cura di Misericordia di Vecchiano ODV

Ingresso libero

Last modified: Dicembre 4, 2025