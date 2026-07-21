“Il gallo di Brunello e altri racconti” di Gabriele Santoni alla rassegna “Un fiume di libri in piazza Cavallotti”

Written by Redazione• 8:01 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Mercoledì 22 luglio, alle ore 21.15, nell’ambito della rassegna estiva “Un fiume di libri in piazza Cavallotti”, sarà presentato il libro “Il gallo di Brunello e altri racconti” di Gabriele Santoni, pubblicato da Felici Editore.

L’incontro, inserito nel programma della manifestazione dedicata all’editoria indipendente organizzata dalla Libreria Erasmus, vedrà l’autore dialogare con Stefano Renzoni, Francesco Bondielli e Duccio Ghelardoni.

Dalla tradizione comico-realistica toscana alle riflessioni più intime sulla politica, sugli affetti e sulle illusioni di una generazione, il volume compone un vivido affresco di Molina di Quosa e di un mondo che, pur appartenendo al passato, continua a parlare al presente. Si tratta di una silloge di racconti che confluiscono negli anfratti di un memoir autobiografico intriso di malinconia con squarci di vita vissuta, di amori mancati, di lotte politiche e di illusioni perdute alla ricerca della “sinistra di bellezza”.

Un appuntamento dedicato alla forza del racconto e alla valorizzazione della memoria individuale e collettiva, nel cuore della rassegna che celebra l’editoria indipendente nel centro storico di Pisa.

Gabriele Santoni è nato a Molina di Quosa nel 1958, si è formato nell’associazionismo ed è stato Sindaco del Comune di San Giuliano Terme per nove anni. “Il gallo di Brunello e altri racconti” è il suo quarto libro pubblicato.

Last modified: Luglio 20, 2026