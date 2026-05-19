Operazione “Piazze Pulite”: le parole del Sindaco Michele Conti

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PISA – Il Sindaco di Pisa Michele Conti commenta l’importante operazione “Piazze Pulite” portata avanti da Polizia di Stato e Carabinieri in piena sinergia con la Procura della Repubblica di Pisa.

“Desidero rivolgere un sentito ringraziamento alla Procuratrice della Repubblica Teresa Angela Camelio, alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri e a tutte le forze dell’ordine – afferma il primo cittadino – impegnate nella brillante operazione antidroga che ha colpito in modo importante il sistema di spaccio nelle zone di Piazza delle Vettovaglie e della Stazione. I cittadini di Pisa si attendevano una risposta di questa portata, adeguata a una situazione che richiedeva un intervento forte e incisivo“.

“La sicurezza si garantisce in molti modi e ognuno deve fare la propria parte: come amministrazione comunale lavoriamo sulla prevenzione e sulla cultura della legalità, come dimostra la campagna contro la droga nelle scuole per parlare ai più giovani, insieme agli investimenti importanti fatti sulla videosorveglianza cittadina, sul potenziamento della Polizia Municipale e sulle dotazioni utili per il controllo del territorio. Allo stesso tempo continuiamo a sensibilizzare le istituzioni nazionali affinché mantengano alta l’attenzione su Pisa. Poche settimane fa mi sono recato personalmente al Ministero dell’Interno per incontrare la Sottosegretaria Wanda Ferro, dalla quale abbiamo ottenuto risposte positive rispetto al rafforzamento degli organici delle forze di polizia, che porteranno benefici concreti alla nostra città nel prossimo futuro“.

“Ma una parte fondamentale deve essere svolta da chi si occupa della repressione del fenomeno e dell’accertamento delle responsabilità individuali di chi delinque. In questo caso parliamo di cittadini stranieri che si sono resi protagonisti di attività criminali nella nostra città, alimentando degrado e insicurezza in aree centrali frequentate da studenti, famiglie e turisti. Siamo soddisfatti che siano stati assicurati alla giustizia e auspichiamo pene giuste, che li tengano lontani dalle strade di Pisa“, conclude la nota del Sindaco.

Last modified: Maggio 19, 2026