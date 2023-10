Premiazioni del concorso letterario Liceo Galilei: vince Giada Cignoni

Scritto da Antonio Tognoli• 8:48 am• Pisa, Cultura, Tutti

PISA – Si è svolta sabato 7 ottobre presso l’Aula Magna del Liceo Galilei-Pacinotti di Pisa, la cerimonia di premiazione della prima edizione del Concorso Letterario riservato alle Classi III, IV e V dei citati Istituti, iniziativa promossa dalla Casa Editrice dreamBOOK edizioni con la collaborazione del Teatro Verdi di Pisa.

di Giovanni Manenti

Alla cerimonia, unitamente alla Direttrice Scolastica Gabriella Giuliani, hanno preso parte il Legale Rappresentante della dreamBOOK Edizioni Stefano Mecenate e la Presidente della Fondazione Teatro Verdi di Pisa Patrizia Paoletti Tangheroni, che ha provveduto a consegnare alla vincitrice Giada Cignoni il premio consistente in due abbonamenti alla Stagione di Prosa e Lirica 2023-’24, oltre alla messa a disposizione altresì dei biglietti per gli Spettacoli di Danza, mentre agli altri quattro racconti degni di menzione proposti da Ginevra Ricci, Clara Gattai, Serena Bellomini ed Aiden Frongia è stata offerta la possibilità di scegliere un biglietto omaggio per uno qualsiasi degli eventi in cartellone presso il citato Teatro.

Il Concorso prevedeva lo svolgimento di un racconto inedito su di un tema assegnato – che, nello specifico, era il Mare – e la ricordata cerimonia è stata altresì l’occasione per presentare il bando della seconda edizione, il cui filo conduttore sarà definito entro la prossima settimana, in modo da dare tempo agli studenti – avendo allargato la partecipazione anche alle Classi I e II di entrambi gli Istituti – di poter preparare i loro racconti e con la previsione di poter poi procedere alla relativa premiazione a conclusione dell’Anno Scolastico 2023-’24.

Soddisfatto del buon esito della prima edizione, Stefano Mecenate di dreamBOOK Edizioni ha così commentato: “sono orgoglioso del fatto che un progetto come quello di lanciare un Concorso letterario tra gli studenti sia stato accolto e condiviso dagli insegnanti e dagli allievi, nonché felicissimo del risultato conseguito – al di là del ridotto numero dei partecipanti a questa prima edizione, a causa dei tempi ristretti per poter concorrere – in quanto la qualità dei racconti è stata veramente molto alta come del resto mi aspettavo, tanto che non è stato facile decidere la vincitrice, ancorché quest’ultima abbia portato un qualcosa in più meritevole di essere riconosciuto“.

“Abbiamo altresì lanciato una seconda edizione“, conclude Mecenate, “attraverso un bando che conferma i termini dello scorso anno, ma con la novità di essere aperto anche alle prime due Classi dei due Istituti e non solo al triennio al fine di avere maggiori presenze di potenziali vincitori, ricordando come ad ogni studente sia stata altresì offerta la possibilità di approfondire la scrittura attraverso un breve corso,, logicamente gratuito, di scrittura creativa che sarà svolto appositamente per loro nel corso dell’anno“.

Quale sia la valenza del Concorso lo specifica la Direttrice dell’istituto Gabriella Giuliani, sottolinea: “Gli studenti abbiano bisogno di sentirsi valorizzati, ragion per cui avere a disposizione uno strumento che consenta loro di vedere pubblicati i propri scritti così come ottenere un premio sotto forma di un abbonamento a teatro rappresenta un’indubbia incentivazione a scrivere e ad affinare la loro creatività, convinta che dalle prossime edizioni la partecipazione sarà ben maggiore avendo percepito la soddisfazione sui volti dei ragazzi questa mattina, garantendo da parte nostra una più ampia informazione al riguardo per poi procedersi alla relativa premiazione a maggio prossimo a conclusione dell’anno scolastico“.

Altrettanto felice del contributo offerto al Concorso la Presidente della Fondazione Teatro Verdi Patrizia Paoletti Tangheroni, che sottolinea: “Il coinvolgimento del Teatro deriva dal desiderio di promuovere la propria attività verso un pubblico il più possibile giovane e, nel caso in esame, si tratta di studenti che hanno già una qual certa sensibilità artistica visto che sono vincitori di un Concorso, ragion per cui ritengo che sia come un cerchio che si chiude e noi abbiamo messo a disposizione un abbonamento per la stagione 2023-’24 alla vincitrice ed offerto uno spettacolo a scelta agli altri classificati, rappresentando altresì un’occasione per far conoscere ai ragazzi quella che è l’impareggiabile magia del Teatro” …

Condividi la notizia:

Last modified: Ottobre 8, 2023