Pontedera, Villa Crastan gremita per la presentazione del libro di Maurizio Milano

Written by admin• 4:58 pm• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell’Associazione Nazione Futura.

“Grande partecipazione a Pontedera per la presentazione del libro di Maurizio Milano“

Si è svolta a Pontedera, nella cornice di Villa Crastan, la presentazione del volume Il pifferaio di Davos. Il Great Reset del capitalismo: protagonisti, programmi e obiettivi, promossa dall’associazione Nazione Futura. L’incontro ha registrato un’ampia partecipazione di pubblico e ha visto la presenza dell’autore Maurizio Milano, analista finanziario ed esperto di scenari economici e geopolitici.

Nel corso del convegno sono intervenuti anche Matteo Bagnoli, Nicolò Stella, Giuseppe Brini e Christian Nannipieri. Il dibattito ha offerto un’occasione di approfondimento sui temi affrontati nel libro, con particolare riferimento al ruolo del World Economic Forum di Davos come spazio di confronto tra finanza globale, grandi gruppi industriali e leadership politiche internazionali.

L’opera analizza la nascita e l’evoluzione del cosiddetto Great Reset, proponendo una riflessione sulle trasformazioni economiche, tecnologiche e sociali che stanno incidendo sugli assetti globali. Tra i temi emersi, anche gli effetti delle scelte politiche statunitensi degli ultimi anni, la crescente centralità dell’area indo-pacifica e le implicazioni per la competitività europea.

“In un contesto caratterizzato da cambiamenti rapidi e complessi – spiegano da Nazione Futura – il confronto e l’approfondimento rappresentano strumenti fondamentali per comprendere le dinamiche in atto e favorire la formazione di una classe dirigente consapevole. Continueremo a promuovere occasioni di dibattito e analisi sui temi culturali, economici e geopolitici di maggiore attualità.”

Last modified: Febbraio 17, 2026