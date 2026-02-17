L’Effemeride Pisana del 17 febbraio 2026

Written by Leonardo Miraglia• 5:33 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

Martedì 17 febbraio 2026, il Sole sorge alle 7:17 e tramonta alle 17:46, le ore di luce solare sono 10 e 29 minuti

Avremo Luna Nuova alle 13:03:05 che disterà dalla Terra 386.252 km.

Oggi è il 357mo giorno del 2026 in Stile Pisano

di Leonardo Miraglia

Santo del giorno:

Santi sette fondatori dell’Ordine dei Servi di Maria

Intorno al 1233, mentre Firenze era sconvolta da lotte fratricide, sette mercanti, membri di una compagnia laica di fedeli devoti della beata Vergine, legati tra loro dell’ideale evangelico della comunione fraterna e del servizio ai poveri, decisero di ritirarsi per far vita comune nella penitenza e nella contemplazione. Lasciate attività, case e beni ai poveri, verso il 1245 si ritirarono sul Monte Senario, nei pressi di Firenze, dove costruirono una piccola dimora e un oratorio dedicato a santa Maria. Molti si rivolgevano a loro per risolvere dubbi e angosce, tanto che essi decisero di dare inizio ad un Ordine dedicato alla Vergine, di cui si dissero Servi – l’Ordine dei Servi di Maria -, adottando la Regola di sant’Agostino. Il 1° dicembre 1717 Clemente XI confermò il culto di Alessio Falconieri, a seguire il 30 luglio 1725 Benedetto XIII fece lo stesso riguardo gli altri sei. Il 15 gennaio 1888 Leone XIII canonizzò tutti i sette primi Padri, sepolti, insieme, a Monte Senario: di San Bonfiglio, guida del gruppo laico e poi priore della nascente comunità; San Bonagiunta, priore tra il 1256 e il 1257; San Manetto, artefice delle prime fondazioni in Francia; Sant’Amadio, anima del gruppo; San Sostegno e Sant’Uguccione, amici tra loro; Sant’Alessio, zio di santa Giuliana Falconieri. La loro memoria al tempo fu fissata al 12 febbraio, in quello che ad oggi è il calendario della forma extraordinaria del rito romano. Con la riforma del Calendario Romano Generale, a seguito del Concilio Vaticano II, la loro memoria è stata posta al 17 febbraio, giorno anniversario della morte di Sant’Alessio Falconieri.

Oggi è il giorno di:

Giorno dell’indipendenza del Kosovo

Festa del gatto in Italia

La citazione del giorno:

Quel che più spaventa nei partiti non è quello che dicono, è quello che trascurano o si rifiutano di dire. (Louis Blanc)

Le mille lire scritte (cosa si è trovato nel tempo scritto sulle banconote da mille lire):

Un solo nome. Nei miei occhi vedo una sola cosa, nel mio cuore sento una sola cosa. Nella mia mente c’è solo un’idea per un solo nome il tuo “Rosario”

Anche le formiche nel loro piccolo s’incazzano (battute per un giorno migliore):

(Rivolto a un cameraman). Gira alcune scene fuori fuoco. Voglio vincere l’Oscar come miglior film straniero. (Billy Wilder)

E’ accaduto il 17 febbraio nel mondo:

1600 – Giordano Bruno con la lingua in giova – serrata da una mordacchia perché non possa parlare – viene condotto in piazza Campo de’ Fiori, denudato, legato a un palo e arso vivo

1848 – Carlo Alberto con le lettere patenti riconosce ai Valdesi diritti civili e politici

1867 – La prima nave attraversa il Canale di Suez

1933 Il Blaine Act pone fine al proibizionismo negli Stati Uniti Il periodico Newsweek viene pubblicato per la prima volta

1947 – Voice of America inizia le trasmissioni radio di propaganda verso l’Unione Sovietica

1952 – Oslo: durante i VI Giochi olimpici invernali Giuliana Minuzzo è la prima italiana a vincere una medaglia (bronzo nella discesa libera) nella storia dei Giochi olimpici invernali

1965 – Programma Ranger: il Ranger 8 viene lanciato verso la Luna per scattare le prime fotografie ad alta risoluzione della regione nota come Mare Tranquillitatis; questa zona del satellite verrà quindi scelta come punto di allunaggio dell’Apollo 11

1968 – A Springfield (Massachusetts) apre il Naismith Memorial Basketball Hall of Fame

1972 – Le vendite del Volkswagen Maggiolino superano quelle della Ford Modello T

1980 – Prima ascensione invernale dell’Everest (Leszek Cichy e Krzysztof Wielicki)

1984 – Prima mondiale di C’era una volta in America di Sergio Leone in Canada

1990 – Istituita la Festa del gatto

1992 – A Milano il socialista Mario Chiesa, presidente del Pio Albergo Trivulzio, viene arrestato dopo aver incassato una tangente di sette milioni di lire da un’impresa di pulizia in cambio della concessione di un appalto: comincia l’inchiesta Mani pulite

1996 – A Filadelfia (Pennsylvania), il campione del mondo di scacchi Garri Kasparov batte il supercomputer IBM Deep Blue

2008 – Il governo provvisorio del Kosovo proclama unilateralmente la propria indipendenza dalla Serbia, dando vita alla Repubblica del Kosovo

2011 – La “giornata della collera” dà il via alle sommosse popolari in Libia contro il regime di Mu’ammar Gheddafi

Un insulto al giorno (così sapremo difenderci dai prepotenti):

Corbellatore – chi ama burlare, prendersi gioco, farsi beffe degli altri

Nati il 17 febbraio:

MICHAEL JORDAN

Giocatore di basket statunitense

α 17 febbraio 1963

MARC MÁRQUEZ

Pilota spagnolo

α 17 febbraio 1993

LEONARDO PIERACCIONI

Attore, regista, sceneggiatore, scrittore e comico italiano

α 17 febbraio 1965

BEPPE SIGNORI

Ex calciatore italiano

α 17 febbraio 1968

Deceduti il 17 febbraio:

GIORDANO BRUNO

Filosofo e religioso italiano

α Anno di nascita: 1548 ω 17 febbraio 1600

GERONIMO

Capo Apache, condottiero nativo americano

α 16 giugno 1829 ω 17 febbraio 1909

ERNST JÜNGER

Scrittore tedesco

α 29 marzo 1895 ω 17 febbraio 1998

MOLIÈRE

Drammaturgo e attore francese

α 15 gennaio 1622 ω 17 febbraio 1673

