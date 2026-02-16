Lavaiano, volontari in azione: centinaia di rifiuti rimossi nella raccolta ecologica

Written by admin• 4:11 pm• Casciana Terme Lari

CASCIANA TERME LARI- Domenica 15 a Lavaiano si è svolta la raccolta di pulizia ambientale promossa dall’associazione Polpo Verde, in collaborazione con l’associazione locale Il Papero.

L’iniziativa, che ha registrato un’ampia partecipazione, è stata patrocinata dal Comune di Casciana Terme Lari, che ha messo a disposizione un pickup a supporto delle operazioni. Presenti gli assessori all’ambiente E. Fatticcioni e ai lavori pubblici R. Sordi.

Numerosi volontari, cittadini e famiglie hanno preso parte all’evento, contribuendo alla rimozione dei rifiuti abbandonati nelle aree verdi e lungo le strade della zona. Al termine della mattinata, la tradizionale foto di gruppo ha suggellato il risultato ottenuto: diversi chilogrammi di rifiuti che saranno ritirati da Geofor, incaricata di comunicarne il peso complessivo.

Particolarmente significativo il dato relativo al vetro: tra le 300 e le 400 bottiglie sono state recuperate e smaltite.

A chiusura dell’iniziativa, il Circolo Arci di Lavaiano ha offerto un aperitivo ai partecipanti, creando un momento conviviale che ha rafforzato lo spirito di collaborazione e comunità.

«Siamo orgogliosi di aver promosso un’iniziativa che rappresenta un esempio concreto di cittadinanza attiva e attenzione verso il territorio – ha dichiarato l’assessore Fatticcioni –. La collaborazione tra associazioni, volontari e Amministrazione dimostra quanto sia fondamentale fare rete per tutelare l’ambiente e contrastare gli abbandoni indiscriminati».

Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 14 marzo alle ore 14.30 a Cevoli.

L’associazione Polpo Verde ODV, attiva sul territorio della Valdera, è alla ricerca di coordinatori e volontari. Per informazioni e iscrizioni gratuite agli eventi:

www.polpoverde.it

392 0469745

Last modified: Febbraio 17, 2026