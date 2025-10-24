Il Pontedera chiamato all’impresa

Written by Leonardo Miraglia• 11:18 am• Calcio Serie C, Pontedera, Sport

Pisa — Sabato 25 ottobre alle 14:30 il Pontedera affronterà allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria la Juventus Next Gen per la XI giornata d’andata del girone B del campionato di Serie C.

La distanza in classifica fra la squadra della Valdera e i giovani della Juventus non è così ampia, dato che la squadra torinese ha 12 punti mentre i ragazzi di coach Menichini ne annoverano 8, ma la sfida sarà ardua poiché sarà giocata fuori casa e che la differenza reti del Pontedera è decisamente sconfortante, attestandosi a -14 con solo 7 reti messe a segno contro le 21 subite.

Servirà una impresa importante anche soltanto per portare a casa un pareggio.

Le probabili formazioni che scenderanno in campo sono queste:

Juventus Next Gen (3-4-2-1): S. Scaglia; Turicchia, F. Scaglia, Brugarello; Perotti, Faticanti, Owusu, Puczka; Deme, Vacca; Okoro. All. Brambilla

Pontedera (3-4-2-1): Biagini; Gueye, Pretato, Paolieri; Perretta, Manfredonia, Ladinetti, Migliardi; Vitali, Ianesi; Andolfi. All. Menichini

