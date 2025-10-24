Lavori sulla rete idrica a Casciana Terme Lari: sospensione dell’erogazione mercoledì 29 ottobre

CASCIANA TERME LARI- Acque SpA informa che, a causa di lavori sulla rete idrica nel comune di Casciana Terme Lari, mercoledì 29 ottobre, dalle ore 8:30 alle 12:00, sarà necessario interrompere l’erogazione dell’acqua nelle seguenti vie: Aquisana, del Botro, del Commercio Sud, del Picchia, della Torre, della Vecchia Fonte, Dunant, II Giugno, Marconi, Pozzino, Unità d’Italia e in località La Chiudenda.
Al momento del ripristino del servizio potranno verificarsi temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, che si risolveranno comunque in breve tempo.
In caso di maltempo, i lavori saranno rinviati a giovedì 30 ottobre, con le stesse modalità operative.
Acque si scusa per il disagio e ricorda che per ulteriori informazioni o aggiornamenti è possibile contattare il numero verde 800 983 389 (servizio gratuito, attivo 24 ore su 24).
FOTO DI ARCHIVIO.Last modified: Ottobre 24, 2025